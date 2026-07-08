Zuletzt hatte es um die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen eher negative Schlagzeilen gegeben. Nun aber gab es einen schönen Anlass für ein Pressegespräch: Mit Martina Schmitt hat man eine neue Chefärztin gefunden.
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Nicht oft hat man Landrat, Stadt- und VG-Bürgermeister, Vertreter des Nachbarkreises sowie Vertreter der Diakonie Südwestfalen an einem Tisch sitzen. Großer Bahnhof also beim Pressetermin für die neu eingestellte Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen, Martina Schmitt, die nach eigenem Bekunden sehr spontan entschied, ihren seit Februar diesen Jahres bestehenden Vertrag über eine Arbeitnehmerüberlassung in eine ...