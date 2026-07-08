Versorgung in Altenkirchen Lichter bleiben an in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Sonja Roos 08.07.2026, 18:00 Uhr

i Freuten sich alle sehr über die neue Chefärztin der KJP in Altenkirchen, Martina Schmitt (Mitte): von links: VG-Bürgermeister Fred Jüngerich, Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, Landrat Peter Enders, Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie, Gabriele Weiland, Erste Beigeordnete des Westerwaldkreises, Michaela Meinhardt und Daniel Grube vom Klinikum Kirchen, Sylvia Weber, Sekreteriat, und Jörn Baaske von der Personalabteilung. Sonja Roos

Zuletzt hatte es um die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen eher negative Schlagzeilen gegeben. Nun aber gab es einen schönen Anlass für ein Pressegespräch: Mit Martina Schmitt hat man eine neue Chefärztin gefunden.

Nicht oft hat man Landrat, Stadt- und VG-Bürgermeister, Vertreter des Nachbarkreises sowie Vertreter der Diakonie Südwestfalen an einem Tisch sitzen. Großer Bahnhof also beim Pressetermin für die neu eingestellte Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen, Martina Schmitt, die nach eigenem Bekunden sehr spontan entschied, ihren seit Februar diesen Jahres bestehenden Vertrag über eine Arbeitnehmerüberlassung in eine ...







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