Der Germanist und Schriftsteller Jürgen Rausch aus Röhndorf hat in seinem Leben viel geschrieben. Seit seinem Tod im Jahr 1995 kümmern sich Marein und Eckhard Osten-Sacken um seinen Nachlass. Und haben nun seinen letzten Lyrikband veröffentlicht.
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Er war väterlicher Freund, Ratgeber und gestrenger Kritiker: Wenn Eckhard Osten-Sacken über Jürgen Rausch spricht, dann kann er seine Rührung, aber auch seine Dankbarkeit für die Bekanntschaft mit dem Rhöndorfer Philosophen, Germanisten, Verlagslektor und Schriftsteller nicht verbergen.