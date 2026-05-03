Dichter aus Röhndorf Letzter Lyrikband des Autors Jürgen Rausch erschienen Julia Hilgeroth-Buchner 03.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Marenbacher Verleger Marein und Eckhard Osten-Sacken präsentieren mit dem Gedichtband "Abschiede - Gedichte 1988-1995" die letzte Veröffentlichung mit späten lyrischen Texten des Philosophen, Germanisten und freien Schriftstellers Jürgen Rausch, mit dem beide auf besondere Weise und über viele Jahre freundschaftlich verbunden waren. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Germanist und Schriftsteller Jürgen Rausch aus Röhndorf hat in seinem Leben viel geschrieben. Seit seinem Tod im Jahr 1995 kümmern sich Marein und Eckhard Osten-Sacken um seinen Nachlass. Und haben nun seinen letzten Lyrikband veröffentlicht.

Er war väterlicher Freund, Ratgeber und gestrenger Kritiker: Wenn Eckhard Osten-Sacken über Jürgen Rausch spricht, dann kann er seine Rührung, aber auch seine Dankbarkeit für die Bekanntschaft mit dem Rhöndorfer Philosophen, Germanisten, Verlagslektor und Schriftsteller nicht verbergen.







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