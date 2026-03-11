Die Baustelle an der B62 in Mudersbach geht den nächsten großen Schritt. Der Abschnitt von der Ortseinfahrt aus Richtung Kirchen bis zur Tankstelle wird ab kommenden Montag wieder freigegeben. Was das für Autofahrer bedeutet? Wir haben nachgehört.
Nachdem der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez wegen der frostigen Temperaturen im Januar mit den Arbeiten an der Bundesstraße 62 durch Mudersbach etwas später als geplant wieder losgelegt hat, geht es nun in schnellen Schritten dem Abschluss entgegen.