Tanzschule feiert Jubiläum „Let’s Dance“ gehört seit 25 Jahren zu Altenkirchen Julia Hilgeroth-Buchner 30.03.2026, 09:00 Uhr

i 25 Jahre "Let´s Dance": Viktor Scherf, Gründer und Leiter der renommierten Tanzschule in der Altenkirchener Philip-Reis-Straße, ist sehr dankbar, dass seine Einrichtung von über 500 Kindern und Erwachsenen besucht wird. Der Tanzpädagoge und Choreograf hat es sich von jeher zur Aufgabe gemacht, jedem Tanzbegeisterten eine individuelle Chance zu geben. Julia Hilgeroth-Buchner

Treue Schüler, darunter überdurchschnittlich viele Jungen, ein breites Angebot und seit Jahren regelmäßig Erfolge bei Wettbewerben: Tanzschullehrer Viktor Scherf erklärt, was das „Let’s Dance“ in Altenkirchen besonders macht.

Kinder-Tanz, Street- und Breakdance, Charaktertanz, Orientalischer Tanz, Ballett, Jazz und Modern für alle Altersstufen, Standard- und Lateinamerikanische Tänze, dazu ein ganzes Bündel an Fitnessangeboten und Workshops: Wer in diesen Wochen im neuen Programm der Altenkirchener Tanzschule „Let´s Dance“ blättert, der hat wirklich die Qual der Wahl.







Artikel teilen

Artikel teilen