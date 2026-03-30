Treue Schüler, darunter überdurchschnittlich viele Jungen, ein breites Angebot und seit Jahren regelmäßig Erfolge bei Wettbewerben: Tanzschullehrer Viktor Scherf erklärt, was das „Let’s Dance“ in Altenkirchen besonders macht.
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Kinder-Tanz, Street- und Breakdance, Charaktertanz, Orientalischer Tanz, Ballett, Jazz und Modern für alle Altersstufen, Standard- und Lateinamerikanische Tänze, dazu ein ganzes Bündel an Fitnessangeboten und Workshops: Wer in diesen Wochen im neuen Programm der Altenkirchener Tanzschule „Let´s Dance“ blättert, der hat wirklich die Qual der Wahl.