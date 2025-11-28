Heimische Autorin las in KVHS Lesung in Altenkirchen: Sonja Roos kann auch Krimi Emily Roos 28.11.2025, 15:00 Uhr

i Sonja Roos stellte auf Einladung der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ihr Krimidebüt "Das Forsthaus" vor, das im Westerwald spielt. Emily Roos

Die Altenkirchener Autorin Sonja Roos las kürzlich auf Einladung der Kreisvolkshochschule Altenkirchen aus ihrem Krimidebüt „Das Forsthaus“, welches sie unter dem Pseudonym Marika Neitz veröffentlicht hat.

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Lesung von Sonja Roos, zu der die Kreisvolkshochschule Altenkirchen gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Julia Bieler eingeladen hatte. In den Räumen der VHS begrüßte Anja Barth die Gäste und vertrat an diesem Abend den verhinderten Leiter der KVHS, Holger Thelke.







