VG Altenkirchen-Flammersfeld Lesegruppe ist ein echter Gewinn für alle Generationen Annika Stock 13.06.2026, 16:00 Uhr

Seit zwei Jahren begeistern die Lesepatinnen und Lesepaten der Projektgruppe „Buchstabensalat“ in der VG Altenkirchen-Flammersfeld Alt und Jung fürs geschriebene Wort. Die Gruppe gehört zur Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ und läuft erfolgreich.

Wenn Kinder mit einem Leuchten in den Augen von ihrem „Leseopa“ oder der „Leseoma“ sprechen, dann hat die Lesegruppe „Buchstabensalat“ die Begeisterung fürs Lesen geweckt. Die Projektgruppe ist ein Teil der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und existiert seit zwei Jahren.







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