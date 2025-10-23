Gala im Westerwald geplant Leos sind im Dienst der guten Sache unterwegs Emily Roos 23.10.2025, 20:00 Uhr

i Die Leos mit Präsident Julian (rechts) übergeben einen Check an die DKMS. Emily Roos

Im Westerwald haben die Leos, die Jugendorganisation der Lions Clubs, schon zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Jetzt bereiten sie eine Gala für die gute Sache vor. Wir sprachen mit ihnen.

Sie sind jung, engagiert und weltweit vernetzt: die Leos. Als Jugendorganisation der Lions Clubs International bilden sie ein globales Netzwerk junger Menschen, die sich für soziale Projekte und das Gemeinwohl einsetzen. Auch im Westerwald gibt es seit 2013 einen aktiven Leo-Club, der mit viel Herzblut Projekte organisiert und Menschen unterstützt, die Hilfe brauchen.







Artikel teilen

Artikel teilen