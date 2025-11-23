Mädchen schreibt Trilogie Leni aus Wissen veröffentlicht mit 13 ersten Roman 23.11.2025, 12:00 Uhr

i Leni Bitzer aus Wissen hat mit gerade Mal 13 Jahren ihren ersten Roman bei einem Verlag veröffentlicht. Iris Bitzer

Viele Menschen träumen davon, ein Buch zu schreiben. Nur wenige erfüllen sich diesen Traum – und die wenigsten schaffen es, ein Buch bei einem Verlag unterzubekommen und veröffentlicht zu werden. Doch die 13-jährige Leni Bitzer hat all das erreicht.

Leni Bitzer ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Die 13-Jährige aus Wissen geht aufs Kopernikus-Gymnasium, mag Mathe und Sport und spielt in ihrer Freizeit Fußball und Klavier. Allerdings hat Leni noch eine große Leidenschaft – nämlich das Lesen.







