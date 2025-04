Rund 17 Monate nach Beginn der Dorfmoderation liegt jetzt für Birken-Honigsessen ein professionelles Dorferneuerungskonzept vor. In den nächsten Jahren gilt es, die Vorschläge in die Tat umzusetzen.

Mit einer guten Mischung aus kurz- und mittelfristigen Maßnahmen will die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen ihr Gemeinwesen und ihr Erscheinungsbild entwickeln. Den Leitfaden dazu liefert das Dorferneuerungskonzept, das kürzlich vom Gemeinderat bejaht und beschlossen wurde.

Das vom beauftragten Büro Stadt-Land-plus erarbeitete Konzept stellt auf 84 Seiten nicht nur die vorangegangene, sechsmonatige Dorfmoderation vor, sondern spannt den Bogen von der Bestandsaufnahme über einzelne vorgeschlagene Maßnahme bis zu diversen Handlungsempfehlungen. „Wichtig ist“, erklärt Ortsbürgermeister Hubert Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung, „dass dieser Leitfaden nicht allein für die öffentliche Hand da ist, vielmehr können auch Privatpersonen von der Dorferneuerung profitieren.“ Wer zum Beispiel ein mindestens 50 Jahre altes Haus besitzt und Sanierungsabsichten hegt (Dach, Fenster, Fassade, Dämmung, Installation) kann bis zu 30.000 Euro Förderzuschüsse erhalten. Sinnvolle Anregungen liefert auch der separate Leitfaden „Baukultur und Grünanlagen“.

„Schön, dass man jetzt einen Leitfaden hat.“

Ortsbürgermeister Hubert Wagner weiß das Dorferneuerungskonzept zu schätzen.

Rückblickend ist Ortsbürgermeister Wagner sehr froh über zwei Dinge: Erstens die 2023 erfolgte Anerkennung als Schwerpunktgemeinde, gleichbedeutend mit der Zusage des Landes, acht Jahre lang verstärkt Fördermittel für Projekte im Dorf bereitzustellen. Und zweitens über die gute Beteiligung der Bürger an der Dorfmoderation („Auch von Leuten, die man sonst eher weniger sieht.“). Zwischen November 2023 und April 2024 kamen Interessierte zu mehreren Treffen zusammen, äußerten Wünsche, sprachen Defizite an, machten Vorschläge und vertieften Ideen. Neben den Erwachsenen, die sich in zwei Arbeitskreise aufteilten („Füreinander“ und „Miteinander“) fanden auch die Kinder und Jugendlichen Gehör.

Mit welchen Maßnahmen nun als Erstes losgelegt werden kann, ist noch offen. „Der Rat hat noch keine Priorität festgezurrt“, sagt der Ortsbürgermeister. Ohnehin rechne er kaum mit Bewilligungen vor dem Jahresende. Gleichwohl drängt sich ein Projekt quasi auf – nicht zuletzt aus räumlich nahe liegenden Gründen: Während nämlich der Altbau der Grundschule, inklusive Bäckereifiliale und Bürgermeisterbüro, demnächst abgerissen werden soll, um einem Neubau mit Einkaufsmarkt und acht Wohnungen Platz zu machen (die Baugenehmigung liegt jetzt vor), könnte sich im gleichen Gebäudekomplex der ehemalige Nahkauf in einen Mehrzweckraum verwandeln. Laut Wagner böte der barrierefrei zugängliche Multifunktionstreffpunkt gute Voraussetzungen für eine vielfältige Nutzung, beispielsweise für Vereine und andere Bürgergruppen, ebenso für Gemeinderatssitzungen und Blutspendetermine. Wagner: „Klar ist, hier soll kein Vereinshaus und auch kein Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Eine Konkurrenz zur bestehenden Gastronomie im Ort ist nicht gewollt.“

Umbaubedarf ist nicht überbordend

Der Umbaubedarf ist zwar nicht zu unterschätzen, aber auch nicht überbordend. In erster Linie müssten Elektrik und Fußboden komplett erneuert werden, hinzu käme der erstmalige Einbau einer rollstuhlgerechten Toilette. Insgesamt bietet die Etage unterhalb der Christophorus-Grundschule genug Fläche, um neben dem großen Saal noch zwei Lagerräume für den Chor und den Musikverein sowie ein kleines Bürgermeisterbüro einzurichten.

i Zu den mittelfristigen Vorhaben gehört auch der Spielplatz am Dorfplatz. Es besteht die Idee, ihn mehr in das Gesamtareal zu integrieren. Elmar Hering

Nicht minder wichtig ist der Wunsch der Kinder nach attraktiven Spielplätzen im Dorf (davon gibt es momentan drei). Diesbezüglich erreichte sogar ein handgeschriebener Brief eines Grundschulkindes den Ortsbürgermeister. Zunächst könnte der Spielplatz in der Kapellenstraße aufgehübscht werden. Der Spielplatz am Dorfplatz gehört hingegen zu den mittelfristigen Projekten, denn die Umgestaltung des dortigen Gesamtareals braucht ausreichend Vorlauf. Letztlich soll ein attraktiver Treffpunkt für alle Altersgruppen entstehen, inklusive integriertem Spielplatz und kleinem Toilettenhäuschen.

Ehrenamtliches Engagement

Als weitere mittelfristige Vorhaben nennt der Ortsbürgermeister die naturnahe Umwandlung des Friedhofs und die Gestaltung des Platzes vor der Kirche. Auch die Frage, was mit dem Kriegerdenkmal geschehen soll, harrt einer Antwort. Sehr erfreulich, so Wagner, sei darüber hinaus das gezielte Engagement einiger Bürger. So haben sich etwa Anwohner aus dem Kölzerweg bereit erklärt, die Verkehrsinseln in der dortigen Tempo-30-Zone zu pflegen und auf diesem Wege für ein Plus an nachbarschaftlicher Aufenthaltsqualität zu sorgen. Daneben habe sich eine Gruppe von Bürgern gebildet, deren Mitglieder die bestehenden Wanderwege in der Gemarkung pflegen wollen.

Das alles stimmt Ortsbürgermeister Wagner optimistisch. Dennoch hat auch er einen Wunsch: „Schön wäre es, wenn zu jeder Gemeinderatssitzung, bei der die Dorferneuerung auf der Tagesordnung steht, möglichst viele Bürger kämen. Sie sind alle sehr herzlich eingeladen.“