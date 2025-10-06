Wettbewerb in Prag Leistungspflüger aus dem AK-Land bei WM erfolgreich Julia Hilgeroth-Buchner 06.10.2025, 12:00 Uhr

i Ein Dreamteam für Deutschland: Die beiden jungen Leistungspflüger Luca Deisting aus Weyerbusch (links) und Marcel Walterschen aus Forstmehren nahmen Anfang September mit großartigen Ergebnissen an der 70. Weltmeisterschaft in Prag teil. Guido Barth

Präzision und technisches Verständnis sind gefragt, wenn Leistungspflüger im Wettbewerb gegeneinander antreten. Zwei junge Männer aus dem Kreis Altenkirchen bringen diese Fähigkeiten mit, wie sie jetzt bei der WM in Prag zeigen konnten.

Brände löschen, eingeklemmte Verletzte bergen – und das in den beengten räumlichen Verhältnissen der Großstadt Düsseldorf: Wenn der junge Oberbrandmeister Luca Deisting innerhalb seines 24-Stunden-Dienstes ausrückt, dann braucht er nicht nur starke Nerven, sondern auch ein Gefühl für das präzise Steuern seines Fahrzeugs.







