Es sind zeitlose, altehrwürdige und klassische Schönheiten auf vier und zwei Rädern, Zeitzeugen aus vergangenen Epochen mit unverkennbaren Designs, Geschichten von technischen Innovationen und gesellschaftlichen Entwicklungen erzählend, die es Klaus-Dieter Klein und Uwe Heyden aus Ückertseifen angetan haben. Seit vielen Jahren schlagen ihre Herzen und eine damit verbundene Sammelleidenschaft für Autos und Motorräder, die vor Jahrzehnten mit ihrem besonderen Charme und einer einfachen, aber oft raffinierten Technik zum Fahren gebracht wurden und auf sich aufmerksam machten.

Für die beiden „Urväter“ des jährlichen, weit über die Region hinaus bekannten Ückertseifener Oldtimertreffens ist das Sammeln und der Umgang mit historischen Fahrzeugen ein vielseitiges und faszinierendes Hobby, das mit einer tiefen Verbundenheit mit der Geschichte und Technologie der jeweiligen Raritäten einhergeht. Wenn die beiden Nachbarn ins Erzählen kommen, wie im Gespräch mit unserer Zeitung, sind sie kaum zu bremsen: Anekdoten, zahlreiche Stationen, in denen in liebevoller Kleinstarbeit kostbare Schätzchen zerlegt, originalgetreu restauriert und wieder zusammengebaut wurden, reihen sich aneinander – einfach spannend, oft zum Schmunzeln, aber vor allem zum Staunen.

i Klaus-Dieter Klein mit seinem Peugeot Torpedo 5 CV aus dem Jahre 1927. Rolf-Dieter Rötzel

Uwe Heyden schraubte bereits in seiner frühesten Jugendzeit gerne an Zweirädern. Der Grundstein für seine heutige Sammelleidenschaft wurde in zeitlichen Etappen gelegt. Der Opa seiner Ehefrau Bettina, Emil aus Isert, hatte im Bereich seines Hühnerstalls eine Zündapp DB201, Baujahr 1950, abgestellt. Opas Frage, ob er etwas mit dem Motorrad anfangen könne, bejahe Uwe Heyden freudig. So kam die Zündapp über einen kleinen Umweg nach Ückertseifen und fand dort beim Schwiegervater Paul ihren neuen Standort – und das ebenfalls in unmittelbarer Nähe eines Hühnerstalls.

Die Zeit verging, die Zündapp verstaubte bei ihrer Lagerung mehr und mehr. Dann – Anfang der 1990er-Jahre zeigte Klaus-Dieter Klein, der zuvor eine NSU OSL „fit“ gemacht hatte und bereits seit geraumer Zeit als fachkundiger und visierter Oldtimer-Fan galt, seinem Nachbarn Uwe Heyden in einem Mörtel/Kalkkübel ein „zerlegtes“ Motorrad. Wie sich dann herausstellte, war es eine Stock-Berlin R119. Bei Heyden sprang bezüglich des Restaurierens von alten Fahrzeugen ein „Zündfunke“ über. Er erinnerte sich an Emils Zündapp, das Oldtimer-Virus brach bei ihm so richtig aus und fortan manifestierte Heyden sich tiefer und tiefer in der Oldtimer-Szene.

„Sprit rein, anlassen und fahren.“

Klaus-Dieter Klein hat Freude an seinen fünf historischen Motorrädern.

Kleins Stock-Berlin R119, Baujahr 1923, ist ein Zweirad aus den Anfängen der deutschen Motorradtechnik mit schlankem Rahmen und einem simplen Aufbau, basierend auf dem US-Evans-Motorrad. Es bringt 1,5 PS auf die Straße, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 50 bis 60 Stundenkilometer, hat weder Kupplung noch Getriebe: anschieben, aufspringen und fahren heißt die Devise.

Weitere Highlights in der Sammlung von Klaus-Dieter Klein sind unter anderem ein sieben PS starker Austin Seven Ruby de Luxe (Holzkonstruktion, mit Blech überzogen) aus dem Jahre 1937, sowie ein Peugeot Torpedo 5CV, Baujahr 1927, 12 PS, als Cabriolet gebaut und später mit einem Holzaufbau versehen.

i Zwei besondere Schätzchen von Uwe Heyden. Im Vordergrund die BSA und dahinter die NSU Max. Rolf-Dieter Rötzel

Fünf historische Motorräder hat Uwe Heyden in seiner Sammlung, die alle fahrbereit sind. Diesbezüglich hat er einen hohen Anspruch: „Sprit rein, anlassen und fahren.“ Dies auch zur Freude seiner Ehefrau, die hin und wieder auf einem der Soziusse Platz nimmt.

Ein besonderer Hingucker ist bei Heyden weiter die englische BSA-Rountank, 250 Kubikzentimeter, Baujahr 1923. Sie verfügt über keine Batterie, startet mit einer Magnet-Zündung, hat eine seitliche Dreigang-Hebel-Schaltung sowie Karbid-Beleuchtungen. Sehenswert auch die NSU–Max mit Seitenwagen (ein Scheunenfund), Baujahr 1957, 18 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Eine hochmoderne Konstruktion in der damaligen Zeit. Fazit: Heyden und Klein schätzen ihre Schätzchen und bilden ein fachliches Gespann mit einem großen fundierten Oldtimer-Wissen.