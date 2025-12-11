Leichenfund in Eiserfeld: Woran starb der Jugendliche?

Der Fund der Leiche eines Jugendlichen an der Sieg in Eiserfeld gibt Rätsel um die Todesursache auf. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Nun soll eine Obduktion an der Rechtsmedizin in Bonn Klarheit bringen.
Woran starb der Jugendliche, dessen Leiche am Dienstagmorgen an der Sieg in Siegen-Eiserfeld gefunden wurde? Diese Frage kann die Siegener Polizei möglicherweise schon am Freitag beantworten. Denn dann wird in der Rechtsmedizin der Uni-Klinik Bonn der Leichnam obduziert, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt.