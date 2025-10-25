Schock in den frühen Morgenstunden des Samstags. Vor dem St. Marien-Krankenhaus in Siegen wird die Leiche eines Mannes entdeckt. Zunächst deutet vieles auf ein Gewaltverbrechen hin. Doch dann bahnt sich eine überraschende Wendung an.
Samstagmorgen, 5.15 Uhr: In der Gartenanlage des St. Marien-Krankenhauses in Siegen wird eine Leiche gefunden. Wie ist der Mann ums Leben gekommen? Die Polizei Hagen richtet eine Mordkommission ein. Die Leiche soll Stichverletzungen aufweisen, heißt es.