Überraschende Wendung Leiche an Siegener Krankenhaus: Suizid statt Gewalttat? 25.10.2025, 20:00 Uhr

i In den frühen Morgenstunden des Samstags wird in Siegen eine männliche Leiche entdeckt. Paul Zinken. picture alliance / dpa

Schock in den frühen Morgenstunden des Samstags. Vor dem St. Marien-Krankenhaus in Siegen wird die Leiche eines Mannes entdeckt. Zunächst deutet vieles auf ein Gewaltverbrechen hin. Doch dann bahnt sich eine überraschende Wendung an.

Samstagmorgen, 5.15 Uhr: In der Gartenanlage des St. Marien-Krankenhauses in Siegen wird eine Leiche gefunden. Wie ist der Mann ums Leben gekommen? Die Polizei Hagen richtet eine Mordkommission ein. Die Leiche soll Stichverletzungen aufweisen, heißt es.







