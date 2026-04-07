Seit der Teillegalisierung von Cannabis sind in der Wissener Psychiatrie mehr Psychose-Patienten in Behandlung. Über diese beunruhigende, aber nicht wirklich überraschende Entwicklung hat unsere Zeitung nun mit zwei Experten in Wissen gesprochen.
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Im April vor zwei Jahren ist in Deutschland die Teillegalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz (CanG) in Kraft getreten. Eine zentrale Folge der Gesetzesänderung: Für Personen ab 18 Jahren ist der Besitz von bis zu 25 Gramm im öffentlichen Raum und 50 Gramm in der eigenen Wohnung nun erlaubt.