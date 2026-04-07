Psychiatrie-Experten in Wissen „Legalisierung von Cannabis ist große Herausforderung“ Johannes Mario Löhr 07.04.2026, 11:34 Uhr

i Seit der Teillegalisierung von Cannabis sind in der Wissener Psychiatrie mehr Psychose-Patienten in Behandlung. Über diese beunruhigende, aber nicht wirklich überraschende Entwicklung hat unsere Zeitung nun mit zwei Experten in Wissen gesprochen (Symbolfoto). Annette Riedl/dpa

Seit der Teillegalisierung von Cannabis sind in der Wissener Psychiatrie mehr Psychose-Patienten in Behandlung. Über diese beunruhigende, aber nicht wirklich überraschende Entwicklung hat unsere Zeitung nun mit zwei Experten in Wissen gesprochen.

Im April vor zwei Jahren ist in Deutschland die Teillegalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz (CanG) in Kraft getreten. Eine zentrale Folge der Gesetzesänderung: Für Personen ab 18 Jahren ist der Besitz von bis zu 25 Gramm im öffentlichen Raum und 50 Gramm in der eigenen Wohnung nun erlaubt.







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