Schlechte Nachrichten für alle Wasserratten in und um Hamm. Ein Leck im Becken macht der Badesaison im Waldschwimmbad Thalhausermühle nun endgültig einen Strich durch die Rechnung. Aber es wird auch an Alternativen gearbeitet.

Ein spontan aufgetretenes Leck hat die für 14. Juni geplante Eröffnung des Waldschwimmbads Thalhausermühle verhindert und bringt nun gleich mehrere Probleme mit sich, die behoben werden müssen, damit keine weiteren Schäden entstehen. Die Badesaison 2025 fällt damit endgültig ins Wasser. Diese schlechte Nachricht für alle Wasserratten in der Region hat die Verbandsgemeinde (VG) nun in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Rückblick: Am 9. Juni war der Wasserspiegel des Schwimmbads plötzlich deutlich gesunken.“Kurz darauf musste man feststellen, dass ununterbrochen Wasser an ungewollter Stelle und in großen Mengen am Damm des Beckens austrat“, schreibt die VG. Während die Austrittsstellen deutlich sicht- und hörbar war, fehlte von der Eintrittsstelle, vielleicht sind es auch mehrere, jede Spur. Verwaltung und Badegäste waren geschockt.

Versuche, Becken abzudichten, bislang nicht erfolgreich

Sofort wurde reagiert. Binnen weniger Stunden und Tage seien diverse Anstrengungen unternommen worden, um das Problem zu beheben. Taucher waren im Einsatz, ebenso Geologen und Wasserbauingenieure. Alle möglichen Kräfte und Expertenwissen seien mobilisiert worden. Bislang ohne Erfolg.

Zunächst wurde nur die Eröffnung ausgesetzt - in der Hoffnung auf eine zumindest verkürzte Saison. Doch diese zerschlug sich. Alle Maßnahmen, um das Schwimmbecken abzudichten, scheiterten. Nun musste die Verbandsgemeinde also die Hiobsbotschaft verkünden. Das Wasser muss abgelassen werden, um das Leck zu finden und das Schwimmbad fit für 2026 zu machen.

„Ohne eine nähere Untersuchung kann die Stabilität des Damms und die Sicherheit der Badegäste nicht mehr gewährleistet werden“, so die VG in der Pressemitteilung. Eine zeitweise Öffnung war daher auch keine Option.

Ganz leer sollen die Gäste des Schwimmbads aber nicht ausgehen, verspricht die Verwaltung. Der hintere leckfreie Bereich soll rasch wieder aufgefüllt werden, sodass Kinder und Familien den Wasserspielplatz und einen kleinen Teil des Beckens nutzen können. „Das Areal Thalhausermühle soll also nicht ganz ohne Wasser auskommen müssen.“ Außerdem werden Liegewiesen und Spielplätze geöffnet. Mit einer Öffnung wird für Anfang Juli gerechnet.

Darüber hinaus gebe es bereits weitere Ideen für Alternativangebote. Ob diese allerdings noch in der laufenden Saison umgesetzt werden können, ist noch nicht klar.

Informationen zum Waldschwimmbad auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hamm unter www.hamm-sieg.de