Sommerfest am 9. August Lebenshof Elsa in Hövels: Ein großes Herz für Tiere Annika Stock 23.07.2026, 17:00 Uhr

i Rind „Bulli“ wird mit seinen Gefährten, Hunden, Gänsen und Hühnern liebevoll auf dem Lebenshof Elsa in Hövels von Dajana Hanne und ihrem Partner Michael Spang umsorgt. Annika Stock

Am 9. August können Interessierte und tierliebe Menschen beim Lebenshof Elsa in Hövels vorbeischauen. Dann laden Dajana Hanne und ihr Partner Michael Spang zum Sommerfest ein. Für Groß und Klein gibt es ein Programm.

Tiere sind Lebewesen und Individuen, jedes Geschöpf hat seinen eigenen Charakter – das betont Dajana Hanne vom Lebenshof Elsa. Seit zwei Jahren wohnt sie mit ihrem Partner Michael Spang auf dem alten Hof in Hövels direkt an der Hauptstraße 45. Zum dritten Mal laden die beiden nun zum Sommerfest am Sonntag, 9.







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