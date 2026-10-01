Verkehr in und um Hövels
LBM: Tempo-Displays erweisen sich oft als wirkungsvoll
In Hövels-Siegenthal sind seit zwei Jahren Geschwindigkeitsdisplays angebracht, die den Verkehrsteilnehmern das jeweilige Tempo
In Hövels-Siegenthal sind seit zwei Jahren Geschwindigkeitsdisplays angebracht, die den Verkehrsteilnehmern das jeweilige Tempo anzeigen und diese so für angemessenes Fahren sensibilisieren sollen.
Annika Stock

Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über die Verkehrssituation in den Ortsteilen von Hövels, Siegenthal und Niederhövels äußert sich der LBM auf Nachfrage unserer Zeitung zu möglichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Anwohnerin hatte unserer Zeitung berichtet, dass sich immer wieder Verkehrsteilnehmer im Ortsteil Hövels-Siegenthal nicht an die Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer halten würden. Die B62 ist die direkte Verbindungsstraße zwischen Wissen und Betzdorf.
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