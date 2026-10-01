Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über die Verkehrssituation in den Ortsteilen von Hövels, Siegenthal und Niederhövels äußert sich der LBM auf Nachfrage unserer Zeitung zu möglichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung.
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Eine Anwohnerin hatte unserer Zeitung berichtet, dass sich immer wieder Verkehrsteilnehmer im Ortsteil Hövels-Siegenthal nicht an die Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer halten würden. Die B62 ist die direkte Verbindungsstraße zwischen Wissen und Betzdorf.