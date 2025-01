Betzdorfer Anwohner entsetzt LBM fällt unangekündigt Bäume an B62 22.01.2025, 14:29 Uhr

i Innerhalb weniger Stunden waren sie weg. Der Großteil der Bäume an der B62 südlich der Bushaltestelle Struthof existiert nicht mehr. Thomas Leurs

Am Montagmorgen fällen Arbeiter einen großen Teil der Bäume an der Kirchener Straße in Betzdorf unweit der B62. Die Anwohner haben dafür kein Verständnis. Doch warum hat der Landesbetrieb Mobilität unangekündigt dort plötzlich Bäume gefällt?

Da staunten die Anwohner der Kirchener Straße südlich der Bushaltestelle Struthof in Betzdorf nicht schlecht: Am Montagmorgen rückten Arbeiter an, um auf einer Länge von gut 80 Metern großflächig noch recht junge Bäume zu fällen. Angekündigt war die Aktion nicht, wie Anwohner unserer Zeitung sagen.

