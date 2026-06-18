Autos fahren durch Baustelle LBM ergreift in Mudersbach drastische Maßnahmen Thomas Leurs 18.06.2026, 16:00 Uhr

i Zwölf Zentimeter tief ist die B62 in Mudersbach jetzt abgefräst. Die Glück-Auf-Straße ist nun von der Durchfahrtsstraße abgeschnitten. Thomas Leurs

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) kündigt an, bei der Baumaßnahme in Mudersbach neben der B62 nun auch Anrainerstraßen zu sperren. Dies sei notwendig, weil Autofahrer weiterhin die Schleichwege nutzen und so die Arbeiten stören.

Seit Anfang dieser Woche sind Strabag-Mitarbeiter im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität in Mudersbach unterwegs, um dort die Asphaltdecke auf einer Länge von rund 1150 Meter zu erneuern. Doch schon in den ersten Tagen kommt es zu unerwarteten Problemen.







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