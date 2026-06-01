Wahl in Fluterschen geglückt Lauterbach: Neuanfang hat nun höchste Priorität Annika Stock 01.06.2026, 17:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Knut Lauterbach ist bei der Wahl am 31. Mai in Fluterschen mit 68,5 Prozent im Amt bestätigt worden. Annika Stock

Nach Ärger und Unmut im kleinen Ort Fluterschen will man nun nach der geglückten Wahl des neuen Ortsgemeinderates gemeinsam nach vorne schauen, erklärt der neue und alte Ortsbürgermeister Knut Lauterbach gegenüber unserer Zeitung.

„Die Stimmung war am Wahlabend super“, resümiert Knut Lauterbach auf die Frage unserer Reporterin, wie es am 31. Mai gelaufen ist. 30 Leute warteten im Wahllokal „Ob da Eck“ in Fluterschen, bis das Wahlergebnis feststand. Knut Lauterbach wurde mit 68,5 Prozent im Amt bestätigt, 31,5 Prozent kreuzten „Nein“ an.







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