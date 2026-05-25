Ausstellung in Altenkirchen Laurentiu Tuturuga zeigt Bäume, Menschen, Naturstudien Julia Hilgeroth-Buchner 25.05.2026, 09:00 Uhr

i Griechische Impressionen: Der Künstler Laurentiu Tuturuga aus Haderschen wird in seiner Ausstellung, die am 29. Mai in der Altenkirchener Kreisvolkshochschule eröffnet wird, auch einige seiner "Wasserbilder" zeigen - eine Erinnerung an unvergessliche Urlaube im Süden. Der studierte Bühnenbildner, Kostümbildner und Maler ist dem Wäller Land aber überaus verbunden und gehört seit Anfang des Jahres auch dem "Kunstforum Westerwald" an. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Künstler Laurentiu Tuturuga aus Haderschen wird ab 29. Mai in der Altenkirchener Kreisvolkshochschule seine Bilder in Form einer Ausstellung präsentieren. Dabei werden „Bäume, Menschen und Naturstudien“ im Fokus stehen.

Laurentiu Tuturuga ist bestens vorbereitet. Dicht an dicht und gut verpackt reiht sich in seiner Werkstatt ein Großteil der Bilder aneinander, die ab dem 29. Mai in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen zu sehen sein werden. Nach langen Jahren hat sich der im Bruchertseifener Ortsteil Haderschen lebende Künstler nämlich entschlossen, eine Auswahl seiner Werke wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen – ein Vorhaben, das der leidenschaftliche ...







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