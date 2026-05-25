Der Künstler Laurentiu Tuturuga aus Haderschen wird ab 29. Mai in der Altenkirchener Kreisvolkshochschule seine Bilder in Form einer Ausstellung präsentieren. Dabei werden „Bäume, Menschen und Naturstudien“ im Fokus stehen.
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Laurentiu Tuturuga ist bestens vorbereitet. Dicht an dicht und gut verpackt reiht sich in seiner Werkstatt ein Großteil der Bilder aneinander, die ab dem 29. Mai in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen zu sehen sein werden. Nach langen Jahren hat sich der im Bruchertseifener Ortsteil Haderschen lebende Künstler nämlich entschlossen, eine Auswahl seiner Werke wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen – ein Vorhaben, das der leidenschaftliche ...