Männerchor Birken-Honigsessen Langjähriger Dirigent passt gut zum MGV „Sangeslust“ Rolf-Dieter Rötzel 04.11.2025, 13:33 Uhr

i In den Proben legt Chordirektor FDB Hubertus Schönauer zwischen den Stimmen Meter um Meter zurück. Rolf-Dieter Rötzel

Innerhalb des Traditionsvereins MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen bildet der Chorleiter Hubertus Schönauer selbst schon eine Art eigene Tradition. Seit vielen Jahren feilt er erfolgreich an den Stimmen.

Seit mehr als 100 Jahren ist der Männergesangverein „Sangeslust“ Birken-Honigsessen neben den weiteren Ortsvereinen ein wichtiges Bindeglied auf der „Birkener Höhe“. Mit Chorgesang, damit verbundenen Konzerten, kulturellen und kirchlichen Veranstaltungen sowie weltlichen Feiern schafft man Gemeinschaftssinn, baut freundschaftliche Beziehungen auf – und das über Gemeindegrenzen hinweg.







