. Erneut wurden in Mudersbach teils unverschlossene Autos angegangen – diesmal ertappte die Polizei einen Täter. Im Schutz der Nacht wurde am Samstag um 3.30 Uhr eine männliche Person beobachtet, die in der Straße „Am Steinbruch“ um die Autos schleiche und versuche diese zu öffnen. Die Zeugin meldete das kurzer Hand der Polizei Betzdorf. Die Beamten ordneten direkt die Fahndung nach dem Mann an. Nur wenige Straßen weiter konnte der mutmaßliche Täter dann angehalten und durchsucht werden. Er hatte eine Taschenlampe dabei und trug eine Baseballkappe. Kurze Zeit später meldete sich schon ein weiterer betroffener Anwohner. Sein Auto sei auch durchwühlt worden.

Erst am 19. März kam es zu mehreren Vorfällen in Mudersbach, bei denen ein Unbekannter verschlossene Fahrzeuge durchsuchte und Wertgegenstände entwendete. In diesem Fall wird vermutet, dass sich der Täter sogar über einen längeren Zeitraum in den Autos aufhielt oder übernachtete. Kann der Serie an Diebstählen aus Autos im Kreis Altenkirchen jetzt ein Täter zugeordnet werden?

Wieder Zufall oder doch Zusammenhang?

Der Tatverdächtige ist ein 46 Jahre alter Mann aus Siegen, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Betzdorf. Ob der Mann tatsächlich auch für die Vorfälle am 19. März verantwortlich ist, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Vorkommnisse in Mudersbach gehören aber nur zu einer Reihe an Diebstählen aus Fahrzeugen im Kreis Altenkirchen.

In den ersten Monaten dieses Jahres gab es insgesamt schon drei Serien solcher Art. Alle mit gleicher Vorgehensweise. Erst in Nauroth, dann in Birken-Honigessen und Elkenroth und zuletzt ereigneten sich die Fälle in Mudersbach. Bei den letzten drei Serien waren auf den Videoaufzeichnungen der Anwohner jedoch jeweils schlanke junge Männer im geschätzten Alter von 20 bis 30 Jahren zu erkennen. Ob der Mann deshalb auch als möglicher Tatverdächtiger für die anderen Diebstahlserien außerhalb von Mudersbach infrage kommt, ist noch unklar.