Die Äußerungen von Investor Bernard Dov Widerker, die er im jüngsten Bericht unserer Zeitung zum Stand des Großprojekts Fachmarktzentrum am Weyerdamm äußerte, hallen in der Kreisstadt nach. Unter anderem äußerte Widerker, dass er die Entscheidung für das Großprojekt abgeschrieben hätte, wenn er vorab Kenntnis über die entstehenden Verzögerungen durch die überbordende Bürokratie gehabt hätte. „Leider erfüllt dieses Vorhaben nicht die finanziellen Mindesterwartungen, die man für einen Standort dieser Qualität, investierter Arbeit und Risikos erwarten sollte. Die Kosten wurden durch die Bürokratie und damit einhergehend die absolute inakzeptable zeitliche Komponente absolut unnötig in die Luft getrieben“, teilte er auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zudem erwies sich die Änderung des Bebauungsplans für die Umstellung von einem großen Expert Klein auf drei kleine Einheiten als eine Planungsherausforderung. Bereits im Februar äußerte er seinen Unmut über die Gegebenheiten. Fast fünfeinhalb Jahre nach Widerkers Ankündigung zum FMZ soll es nun am 23. Oktober eröffnet werden (Kostenpunkt: etwa 33 Millionen Euro).

Nun kontern Landrat Peter Enders und VG-Chef Fred Jüngerich die Äußerungen von Widerker. Wie es in einer Mitteilung des Kreises heißt, habe man auf die jüngsten Äußerungen mit „großer Verwunderung“ und „Irritation“ auf die Aussagen von Bernhard Dov Widerker von der gleichnamigen Unternehmensgruppe reagiert. Sie verwehren sich in ihren Funktionen – Jüngerich trägt im Ehrenamt als Kreisbeigeordneter auch Verantwortung für die Bereiche Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz sowie Bauplanungsrecht beim Kreis – gegen die erhobenen Vorwürfe.

„Es war der Investor selbst, also die Unternehmensgruppe Widerker, der zunächst einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg gebracht hat, welcher nach dem Rückzug des Elektrofachmarktes Expert Klein geändert werden musste, um den Weg für die Mieter Action und Kik zu ebnen.“

Landrat Peter Enders und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich

So hätten weder die Aufstellung des Bebauungsplans durch die Stadt noch die Änderung des Flächennutzungsplans durch die VG Verzögerungen verursacht und ebenso wenig die Diskussion zwischen Stadt und Kreisverwaltung, ob es sich um ein faktisches Überschwemmungsgebiet handele oder nicht. „Vielmehr sei es die Tatsache gewesen, dass von Investorenseite das Sortiment verändert wurde“, heißt es weiter. „Es war der Investor selbst, also die Unternehmensgruppe Widerker, der zunächst einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg gebracht hat, welcher nach dem Rückzug des Elektrofachmarktes Expert Klein geändert werden musste, um den Weg für die Mieter Action und Kik zu ebnen“, erläutern Enders und Jüngerich. Sie betonen: Hätte man von Anfang an auf einen nicht vorhabenbezogenen, also angebotsbezogenen Bebauungsplan, der lediglich die Verkaufssortimente festsetzt, gesetzt, wäre keine Bebauungsplanänderung nötig gewesen. Gleichwohl habe die Bauaufsicht explizit erlaubt, auch während der Änderungsphase weiterzubauen.

Auf die Kritik Widerkers, man erkenne seitens der Behörden die Brisanz und Wichtigkeit eines Bauprojektes nicht und fokussiere sich auf die Rechtssicherheit, kontert Jüngerich, dass sich Widerker bis heute kein einziges Mal an ihn gewandt habe. Nach den Erkenntnissen aus der Ahr-Flut musste sich das zuständige Referat der Kreisverwaltung absichern. „Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das Wasser im Januar 2011 nach drei Tagen anhaltenden Regens kurz vor dem Eingang des damaligen Elektromarktes stand“, so Jüngerich. Er verweist in Sachen Hochwasserschutz zudem auf den Entwurf des Landeswassergesetzes, der sogar über die Forderungen der Kreisverwaltung hinausgehe.

„Die öffentliche Verwaltung ermöglicht auch in Altenkirchen das rechtlich Mögliche. Wir leben aber – glücklicherweise – in einem Rechtsstaat, in dem sich alle Beteiligten an geltendes Recht halten müssen – auch der, der für sich die Rolle als Heilsbringer in Altenkirchen proklamiert.“

VG-Chef Fred Jüngerich

Abschließend weisen Enders und Jüngerich darauf hin, dass das Genehmigungsverfahren mit einer Dauer von rund sieben Monaten im Jahr 2023 keinesfalls unverhältnismäßig lang gedauert habe. Man habe während des gesamten Prozesses beim Investor mehrfach nachfassen und fehlende Unterlagen anfordern müssen. „Die öffentliche Verwaltung ermöglicht auch in Altenkirchen das rechtlich Mögliche. Wir leben aber – glücklicherweise – in einem Rechtsstaat, in dem sich alle Beteiligten an geltendes Recht halten müssen – auch der, der für sich die Rolle als Heilsbringer in Altenkirchen proklamiert“, so Jüngerich.