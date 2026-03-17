Situation im Tierschutz Landrat Enders: Kreis-Tierheim war bislang kein Thema Annika Stock 17.03.2026, 17:00 Uhr

i Das Kreisveterinäramt befindet sich am Verwaltungssitz an der Parkstraße in Altenkirchen. Annika Stock

Wie steht es um den Tierschutz im Kreis Altenkirchen? Darüber hat unsere Zeitung mit dem Kreisveterinäramt gesprochen. Nun äußert sich auf Anfrage Landrat Peter Enders zur Tierschutz-Situation im Kreis und wie gut man derzeit aufgestellt ist.

Ein großes beziehungsweise einziges Tierheim, dass mehrere verschiedene Tierarten im Kreis Altenkirchen aufnehmen kann, gibt es derzeit nicht. Man arbeitet derzeit mit verschiedenen Tierschutzvereinen in der Region zusammen, um bei Beschlagnahmungen durch das Veterinäramt die Tiere versorgen zu können – das wurde jüngst beim Gespräch unserer Zeitung mit Amtstierarzt Harald Grünau in der Kreisverwaltung deutlich.







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