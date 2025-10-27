Medizinische Versorgung Landrat Enders: Kreis Altenkirchen hat genug geblutet 27.10.2025, 19:00 Uhr

i Landrat Peter Enders macht sich dafür stark, dass das medizinische Angebot im Kreis Altenkirchen nicht noch weiter eingeschränkt wird. Gerd Asmussen. Kreisverwaltung Altenkirchen

Mehrere DRK-Insolvenzen haben die Krankenhauslandschaft im AK-Land massiv beeinträchtigt. Die Klinik in Altenkirchen gibt es nicht mehr, Kirchen hat einen neuen Träger. Wir sprachen mit Landrat Peter Enders über die aktuelle medizinische Versorgung.

Seit dem 1. August ist die Diakonie in Südwestfalen neuer Träger des Krankenhauses in Kirchen. Vorausgegangen waren zwei Insolvenzen der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, gefolgt vom kompletten Rückzug des Roten Kreuzes aus der Krankenhausversorgung im Land.







