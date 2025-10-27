Medizinische Versorgung
Landrat Enders: Kreis Altenkirchen hat genug geblutet
Landrat Peter Enders macht sich dafür stark, dass das medizinische Angebot im Kreis Altenkirchen nicht noch weiter eingeschränkt wird.
Gerd Asmussen. Kreisverwaltung Altenkirchen

Mehrere DRK-Insolvenzen haben die Krankenhauslandschaft im AK-Land massiv beeinträchtigt. Die Klinik in Altenkirchen gibt es nicht mehr, Kirchen hat einen neuen Träger. Wir sprachen mit Landrat Peter Enders über die aktuelle medizinische Versorgung.

Lesezeit 3 Minuten
Seit dem 1. August ist die Diakonie in Südwestfalen neuer Träger des Krankenhauses in Kirchen. Vorausgegangen waren zwei Insolvenzen der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, gefolgt vom kompletten Rückzug des Roten Kreuzes aus der Krankenhausversorgung im Land.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKrankenhauskrise

Top-News aus der Region