Mehrere DRK-Insolvenzen haben die Krankenhauslandschaft im AK-Land massiv beeinträchtigt. Die Klinik in Altenkirchen gibt es nicht mehr, Kirchen hat einen neuen Träger. Wir sprachen mit Landrat Peter Enders über die aktuelle medizinische Versorgung.
Lesezeit 3 Minuten
Seit dem 1. August ist die Diakonie in Südwestfalen neuer Träger des Krankenhauses in Kirchen. Vorausgegangen waren zwei Insolvenzen der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, gefolgt vom kompletten Rückzug des Roten Kreuzes aus der Krankenhausversorgung im Land.