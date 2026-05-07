Einrichtung mit Strahlkraft Landjugendakademie in Altenkirchen – ein Blick zurück Markus Kratzer 07.05.2026, 15:00 Uhr

i Der Container vor dem Eingang der inzwischen verkauften Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen zeugt von Veränderung. Bevor Landesforsten Rheinland-Pfalz hier Einzug hält, blicken wir zurück auf eine Bildungseinrichtung mit Strahlkraft. Sonja Roos

Sie prägte lange das Bildungsangebot weit über Altenkirchen hinaus: die Evangelische Akademie für Land und Jugend. Bald wird Landesforsten Rheinland-Pfalz hier einziehen. Für uns ein Anlass, das Wirken der Einrichtung noch einmal zu beleuchten.

Fast 70 Jahre war die Evangelische Akademie für Land und Jugend ein Aushängeschild für Bildungsarbeit weit über Altenkirchen und den Westerwald hinaus. Jetzt wurde das Gebäude veräußert, Landesforsten Rheinland-Pfalz wird die Räumlichkeiten künftig nutzen.







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