Sie prägte lange das Bildungsangebot weit über Altenkirchen hinaus: die Evangelische Akademie für Land und Jugend. Bald wird Landesforsten Rheinland-Pfalz hier einziehen. Für uns ein Anlass, das Wirken der Einrichtung noch einmal zu beleuchten.
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Fast 70 Jahre war die Evangelische Akademie für Land und Jugend ein Aushängeschild für Bildungsarbeit weit über Altenkirchen und den Westerwald hinaus. Jetzt wurde das Gebäude veräußert, Landesforsten Rheinland-Pfalz wird die Räumlichkeiten künftig nutzen.