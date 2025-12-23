Tatort Kreis Altenkirchen Landgericht setzt Missbrauchsprozess am 5. Januar fort Markus Kratzer 23.12.2025, 12:00 Uhr

i Schon am ersten Verhandlungstag im Missbrauchsprozess wurde die Öffentlichkeit vorübergehend ausgeschlossen. Das könnte auch bei den Folgeterminen passieren. Birgit Pielen

Der mutmaßliche sexuelle Missbrauch an seinen beiden Enkelinnen, der einem 63-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen zur Last gelegt wird, macht viele Menschen betroffen. Wie geht es aber weiter im Prozess vor dem Landgericht Koblenz?

Der Missbrauchsprozess, der derzeit die 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz beschäftigt, wird am 5. Januar fortgesetzt. Das geht aus einer Veröffentlichung des Gerichts hervor. Ob die Verhandlung öffentlich bleiben wird, oder – wie zum Auftakt vorübergehend – ohne Zuschauer stattfindet, dürfte sich dabei erst kurzfristig entscheiden.







