Landgericht setzt Missbrauchsprozess am 5. Januar fort

Der mutmaßliche sexuelle Missbrauch an seinen beiden Enkelinnen, der einem 63-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen zur Last gelegt wird, macht viele Menschen betroffen. Wie geht es aber weiter im Prozess vor dem Landgericht Koblenz?
Der Missbrauchsprozess, der derzeit die 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz beschäftigt, wird am 5. Januar fortgesetzt. Das geht aus einer Veröffentlichung des Gerichts hervor. Ob die Verhandlung öffentlich bleiben wird, oder – wie zum Auftakt vorübergehend – ohne Zuschauer stattfindet, dürfte sich dabei erst kurzfristig entscheiden.