Kneipen im Kreis Altenkirchen Landgasthof Cordes hat die Zapfhähne zugedreht Elmar Hering 13.07.2026, 15:45 Uhr

i Bärbel und Franz Cordes haben ihre Gaststätte in Steckenstein aus Altersgründen aufgegeben. Damit endete kürzlich eine fast 150-jährige Familientradition. Elmar Hering

Ortschaften, die über eine funktionierende Dorfkneipe verfügen, können sich glücklich schätzen. In Mittelhof, wo es früher einmal fünf Gaststätten gab, hat kürzlich eine Institution geschlossen.

Nachdem die Familie Cordes jahrzehntelang ihren Landgasthof in Steckenstein betrieben hat, sind seit Kurzem die Zapfhähne zugedreht. Auf die Frage nach Anekdoten aus jener Zeit lacht Franz Cordes und antwortet: „Darüber könnte man Bücher schreiben.“Zusammen mit seiner Frau Bärbel, die im Wesentlichen für die Kneipe zuständig war, blickt Cordes zum Beispiel zurück auf die Zeit, als es in den Dörfern noch echte Originale gab, die mit ihren ...







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