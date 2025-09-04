Einiges ist in Bewegung bei den rheinland-pfälzischen Blaulichtfamilien. Das wurde nun bei einem Besuch von Innenminister Ebling deutlich – bei dem auch kritische Fragen für den SPD-Politiker zum Einsatz kamen.

i In der jüngsten Blaulichtkonferenz der SPD-Landtagsabegordneten stellte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling aktuelle Enwticklungen in seinem Verantwortungsbereich vor und stellte sich teils kritischen Fragen der Teilnehmer. Daniel-D. Pirker

Spätestens seit der Ahrflut sind Herausforderungen für die Blaulichtfamilie wieder in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Vor drei Jahren gab der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) gegenüber der Blaulichtfamilie im Kreis Altenkirchen seinen Einstand. Nun folgte Teil 2 des Veranstaltungsformats „Blaulichtkonferenz“, zu der die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler in den Breidenbacher Hof nach Betzdorf eingeladen hatte. Und während der Minister die Fortschritte in Sachen Fortentwicklung des Brand- und Katastrophenschutzes und Polizei und Rettungsdienst herausstellte, wurde er von Teilnehmern auch mit kritischen Fragen konfrontiert, etwa vom Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises, Björn Jestrimsky.

Das Interesse war groß an der Veranstaltung, wie sich an der Anzahl der Gäste, vornehmlich aus der Blaulichtfamilie und Kommunalpolitik, zeigte. Und das gilt genauso für die Stellschrauben, an denen in den vergangenen Jahren gedreht wurde, wie aus dem einleitenden Vortrag von Ebling hervorging. So berichtete der Minister von der Neuaufstellung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz, angetrieben durch die Ahrflut als schlimmste Naturkatastrophe in der Landesgeschichte, dem Klimawandel mit seinen vermehrten „punktuellen Wetterereignissen“ und neuen geopolitischen Bedrohungen. Und die stützt sich auf drei Säulen: die Stärkung der Landesebene durch ein neues Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz und das bundesweit erste 24/7-Lagezentrum, die Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch ein neues Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) sowie die Stärkung der kommunalen Strukturen. So berichtete der Minister etwa von der Ausweitung der Geldmittel für den Brand- und Katastrophenschutz, die durch eine neu eingeführte Pauschalisierung vereinfacht werde.

i Der BKI des Kreises Altenkirchen, Björn Jestrimsky, konfrontierte den Innenminister mit Problemen der Feuerwehr. Daniel-D. Pirker

Neben der Finanzierung, Stichwort Pauschalförderung, treiben die Einsatzkräfte ganz praktische Probleme um, wie in dem Einwurf von Björn Jestrimsky, dem ersten hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Altenkirchen, hervorgehoben wurde. Er äußerte den Wunsch nach „pragmatischen Lösungen“ und kritisierte, dass Förderrichtlinien bei der Fahrzeugbeschaffung teils „einen engstirnigen Weg“ verfolgten und praxisnahe Anpassungen verhindern. Doch genau dieses Problem werde durch das neue System der Pauschalisierung gelöst, entgegnete der Minister. Nun hätten Kommunen die Freiheit, Fahrzeuge nach ihren eigenen Bedarfen zu beschaffen, ohne das das Ministerium Vorgaben mache. „Sie brauchen mich nicht für das, was sie beschaffen“, so seine klare Aussage. Gleichzeitig rückte er den Blick gen Bund: „Da sind Fahrzeuge schon seit Jahren versprochen worden, die kommen einfach nicht.“

Ein weiteres, seit Jahren ungelöstes Problem sind laut dem BKI Funklöcher im Digitalfunknetz in einer Verbandsgemeinde, die seit 2011 bestehen und die Kommunikation im Einsatz schlichtweg unmöglich machen. Obwohl eine technisch einfache Lösung existiere, habe man die Rückmeldung erhalten, dass „die nächsten zwei Jahre keine weiteren Maßnahmen in diesem Bereich geplant sind“. Ebling kündigte an, sich zu kümmern, und er verwies gleichzeitig auf die gemeinsame Verantwortung mit den Kommunen in dieser Frage – und ergänzte: „Ansonsten sind wir eigentlich in der Digitalalarmierung ordentlich weit.“ Die Einsatzkräfte wie die Kommunalpolitik treiben ebenfalls gestiegene Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen um. Ebling schlägt vor, durch Standardisierung und gebündelte Ausschreibungen über kommunale Grenzen hinweg, sich eine bessere Marktposition zu verschaffen und so Vorteile bei Preisverhandlungen zu erzielen.

„Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir so eine Aufgabe mal so nebenbei lösen.“

Michael Ebling zu Veränderungen in der Krankenhauslandschaft und die Folgen für den Rettungsdienst

Dass der Rettungsdienst vor Herausforderungen, insbesondere durch die Veränderung in der heimischen Krankenhauslandschaft steht, wurde erst kürzlich von unserer Zeitung aufgegriffen. Greifbar wurde das Problem auch auf der Blaulichtkonferenz durch die Ausführungen von Jens Jungmann, dem stellvertretenden Leiter der Wissener Rettungswache. Offen gab der Minister zu: „Das fordert uns. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir so eine Aufgabe mal so nebenbei lösen.“ Die Landesregierung beobachte die Entwicklung sehr genau, um mögliche Versorgungslücken zu identifizieren.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler betonte, dass neben funktionierenden Strukturen auch die Sicherung von Fachkräften in den Krankenhäusern entscheidend sei. Fehle Personal, melden sich Stationen ab, und die Rettungsdienste wüssten nicht, wohin sie ihre Patienten bringen sollen. Als Lösungsansatz wird eine stärkere sektorenübergreifende Versorgung gefordert, bei der die Mauern zwischen ambulanter und stationärer Behandlung überwunden werden, um Versorgungslücken zu schließen. Ein Lösungsansatz aus ihrer Sicht: die Stärkung sektorenübergreifender Versorgung, bei der Mauern zwischen ambulanter und stationärer Behandlung überwunden werden.

Der Minister zur Sicherheitslage

Innenminister Michael Ebling verwies darauf, dass Rheinland-Pfalz nach Bayern und Baden-Württemberg zu den sichersten Bundesländern zähle. Die Kriminalitätsbelastung sei so gering wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ebling erklärte, dass die subjektive Wahrnehmung durch ständige mediale Präsenz oft von der objektiven, statistischen Realität abweiche, da die Zahlen tatsächlich zurückgingen. Dennoch sei es wichtig, das Gefühl der Unsicherheit ernst zu nehmen: „Wenn ich mich so fühle, dann fühle ich mich so“. Um die Sicherheit weiter zu stärken, wurde die Polizei personell aufgestockt. Mit aktuell 10.000 Polizisten weise Rheinland-Pfalz die höchste Anzahl in der Landesgeschichte auf, das nächste Ziel seien 10.500 Beamte. Mit einem neuen Polizeigesetz wurden zudem die Befugnisse erweitert. Der Einsatz von Bodycams ist nun auch in Wohnungen zulässig, um Beamte besser zu schützen. Auch kommunale Ordnungsämter können im öffentlichen Raum damit ausgestattet werden. ddp