Lange Zeit brodelte die Gerüchteküche in und um Altenkirchen. Wer zieht in die Landjugendakademie ein, die die Evangelische Kirche aufgegeben hat. Jetzt ist der neue Käufer gefunden, die Tinte unter dem Vertrag ist trocken.
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Das Tagungshaus der Evangelischen Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen hat einen neuen Besitzer. Landesforsten Rheinland-Pfalz hat die Immobilie im Dieperzbergweg gekauft. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).