Vertrag unter Dach und Fach
Landesforsten kauft Landjugendakademie in Altenkirchen
Besitzerwechsel in Altenkirchen: Landesforsten Rheinland-Pfalz hat die Immobilie im Dieperzbergweg gekauft, in der bislang die E
Besitzerwechsel in Altenkirchen: Landesforsten Rheinland-Pfalz hat die Immobilie im Dieperzbergweg gekauft, in der bislang die Evangelische Akademie für Land und Jugend untergebracht war.
Sonja Roos

Lange Zeit brodelte die Gerüchteküche in und um Altenkirchen. Wer zieht in die Landjugendakademie ein, die die Evangelische Kirche aufgegeben hat. Jetzt ist der neue Käufer gefunden, die Tinte unter dem Vertrag ist trocken.

Lesezeit 1 Minute
Das Tagungshaus der Evangelischen Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen hat einen neuen Besitzer. Landesforsten Rheinland-Pfalz hat die Immobilie im Dieperzbergweg gekauft. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren