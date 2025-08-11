Die Kirchener Firma Cryotherm gehört in ihrem Bereich zu den Weltmarktführern. Nicht nur die Erfolgsstory des Unternehmens war Thema beim Besuch des CDU-Kandidaten ums Ministerpräsidentenamt. Wenige Schritte entfernt befindet sich ein Politikum.

Ist ein Unternehmen in der Verbandsgemeinde Kirchen mit 80 Mitarbeitern und Weltmarktstellung in Gefahr? Bei Cryotherm handelt es sich um einen Hidden Champion, den der CDU-Kandidat für das rheinland-pfälzische Ministerpräsidentenamt, Gordon Schnieder, im Rahmen seiner Sommertour besucht. Das Unternehmen in Euteneuen spielt weltweit ganz oben mit in seinem Geschäftsfeld – und sorgt sich trotz des Erfolgs um seine Zukunft.

Deutlich wird das in dem Vortrag des stellvertretenden Geschäftsführers des international tätigen Unternehmens, welches vakuum-superisolierte Behälter und Transfersysteme für kryogene Flüssiggase entwickelt und fertigt, also für Gase, bei extrem niedrigen Temperaturen verflüssigt werden. Klingt komplex – ist es auch. Folgt man den Worten von Kilian Siara, ist das einer der Gründe für den stetigen Erfolg der Firma, die jährlich mit fünf Prozent die zwei Prozent Wachstumsrate des weltweiten Markts übertrumpft: tiefgehendes und spezialisiertes Know-how, umgesetzt von präzise arbeitenden Fachkräften.

i Die CDU-Delegation in der Halle von Cryotherm. Daniel-D. Pirker

Der von der SGD (Struktur- und Genehmigungsdirektion) Nord geplante Abriss des Wehrs in direkter Nähe hätte gravierende Folgen für den Standort, wie Siara der Delegation um Schnieder deutlich macht. Die Landesbehörde plant, die Siegsohle um 30 Zentimeter anzuheben, um den Auenwald vor dem Austrocknen zu bewahren. Die SGD argumentierte, dass der Abriss des Wehres, der Kosten in Höhe von geschätzten drei Millionen Euro verursachen würde, eine Beeinträchtigung besonders geschützter Arten im Bruch- und Auwald ausschließen und somit eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) überflüssig machen würde - das Verwaltungsgericht sah dies in Teilen anders und legte die Maßnahme auf Eis. Die Wehranlage ist seit 2015 nicht mehr in Betrieb, obwohl der Standort Euteneuen historisch über 100 Jahre lang Flüssigsauerstoff mithilfe der Wasserkraft der Sieg für die umliegende metallverarbeitende Industrie erzeugt hat und sich daraus das heutige Unternehmen Cryotherm entwickelte, wie Siara veranschaulichte.

Entgegen der Erwartung, dass ein Wehrabriss den Wasserspiegel senkt, würde der geplante Bau einer „rauen Rampe“ durch die SGD den Wasserspiegel im Wehrunterlauf erhöhen, erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach. Wie der Geschäftsführer des Unternehmens, Peter Siara, in der Vergangenheit anlässlich eines Landratsbesuchs erläuterte, könne dies zu unkalkulierbaren Risiken führen, da der Standort bereits bei leichtem Hochwasser geflutet werden könnte und die Keller vollaufen, da die Sieg einst mitten durch das Betriebsgelände lief.

Unternehmen unzufrieden mit Regierungsantwort

Offenbar wurde damit auch die Landesregierung konfrontiert, wie Wäschenbach durchblicken ließ. Die Antworten stimmten das Unternehmen offenbar nicht zufrieden, folgt man Kilian Siara. So wurde dem Unternehmen wohl erklärt, dass der Standort bei einem 100-jährigen Hochwasser ohnehin überschwemmt werde. Diese Denkweise, so der stellvertretende Geschäftsführer, gleiche dem Ratschlag eines Fahrradhändlers, der einem beim Kauf eines neuen Rads versichert, auf ein Schloss könne man verzichten – ein entschlossener Dieb lasse sich ohnehin nicht abhalten.

Während die SGD-Pläne den Standort gefährden würden, brächte das Vorhaben eines Investors Vorteile für Cryotherm. Seit 2017 bemüht sich Investor Richard Kail um die Wiedererlangung der Wasserrechte, damit in Euteneuen wieder Strom produziert werden kann. Auch er ist vor Ort mit seinem Sohn und führt später durch das Wasserkraftwerk.

Wie in der Vergangenheit von den Unterstützern des Wehrs erklärt wurde, könnte ein reaktiviertes Wasserkraftwerk etwa 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Cryotherm unternahm indes in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen, seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Vor zehn Jahren hat man Siara zufolge noch 800.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, nun werden für dieses Jahr nur noch 200.000 angepeilt. Theoretisch würde dies den Bedarf der benachbarten Firma also gleich mehrfach decken.

Firma bemängelt Verkehrssicherheit

Cryotherm fordert die verkehrssichere Gestaltung und Pflege der südlichen Zufahrt zum Firmengelände von der B62, wie der stellvertretende Geschäftsführer Kilian Siara der CDU-Delegation erklärte. Der aktuelle Zustand mit engem Kurvenradius und eingeschränkter Sichtweite von teilweise nur 30 Metern bei einem zulässigen Tempo von 100 Stundenkilometern stelle eine erhebliche Unfallgefahr dar und behindere den Werks- und Besucherverkehr.

Cryotherm leidet unter hoher Gewerbesteuer

Laut Siara ist ﻿Cryotherm besorgt über den Gewerbesteuerhebesatz von 470 Prozentpunkten in Kirchen, da dieser deutlich über dem Landesdurchschnitt liege und eine Belastung für das Unternehmen darstelle. D ie hohe Steuerbelastung führe dazu, dass man im nationalen und internationalen Vergleich „hinterherhinke“ – zum Nachteil der Wettbewerbsfähigkeit. Der Stadt dürfe hier kein Vorwurf gemacht werden, so Gordon Schnieder, der die Landesregierung in Verantwortung nahm. „Kirchen ist nicht Dortmund oder Köln.“ ddp