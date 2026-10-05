Westerwälder Verein mahnt Landen Senioren zu schnell im Krankenhaus? Markus Kratzer 05.10.2026, 15:00 Uhr

i Der Verein „In Würde alt werden“ setzt auf eine interdisziplinäre Medizin-Pflege vor Ort, um die Zahl von Krankenhauseinweisungen zu reduzieren. Diana Drubig. drubig-photo - stock.adobe.com

800 Euro kostet ein Krankentransport vom Heim in eine Klinik, 800 Euro auch wieder zurück. Der Verein „In Würde alt werden“ aus Elkenroth fährt einen anderen Kurs: eine fachübergreifende Betreuung von Senioren vor Ort, die dem System Kosten spart.

Die Kosten im Gesundheitswesen explodieren an allen Ecken und Enden. Reformen kommen nur mühevoll voran. Der in Elkenroth ansässige Verein „In Würde alt werden“ setzt seit zehn Jahren auf interdisziplinäre Zusammenarbeit in der medizinischen Pflege, betreut überwiegend Heimbewohner mit einem Team von Experten aus verschiedenen Fachrichtungen.







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