K92 bei Äpfelbach Land gibt bei Straßensanierung 400.000 Euro dazu Thomas Leurs 15.09.2026, 09:00 Uhr

i Die K92 zwischen Äpfelbach und dem Tüschebachsweiher bei Niederfischbach ist ziemlich in die Jahre gekommen. Thomas Leurs

Die K92 im Gebiet der Stadt Kirchen beim Weiler Äpfelbach wird ab Oktober saniert. Danach soll sie dann den Status der Kreisstraße verlieren und zur Gemeindestraße abgestuft werden. Nun teilt das Land mit, dass es die Maßnahme fördern wird.

Jahrelang haben die Bewohner des Weilers Äpfelbach darauf gewartet, dass die vollkommen mit Löchern durchzogene Kreisstraße 92 Richtung Niederfischbach saniert wird. Im Oktober soll es endlich so weit sein. Auf rund zwei Monate Bauzeit schätzt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Maßnahme.







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