Theater in Etzbach Lampenfieber geht bei Krötenwanderung auf Mörderhatz 10.10.2025, 15:00 Uhr

i Jörg Brück feiert mit dem Stück "Krötenwanderung" seine Feuertaufe als Regisseur der beliebten Laienschauspielgruppe Lampenfieber. Er übernahm den Regiestuhl im vergangenen Jahr von Christa Bitzer. Jörg Brück

Die beliebte Theatergruppe Lampenfieber probt wieder für ein neues Stück. Zuschauer dürfen sich im Bürgerhaus in Etzbach dieses Mal auf eine Krimikomödie freuen.

Die beliebte Theatergruppe Lampenfieber probt derzeit wieder für ein neues Stück. Dieses Jahr dürfen sich die Zuschauer auf eine Krimikomödie freuen, und zwar aus der Feder von Andreas Wening. Dass es dieses Mal kein selbst geschriebenes Stück ist, liegt daran, dass die langjährige Regisseurin und Drehbuchschreiberin Christa Bitzer im vergangenen Jahr ihren Hut nahm, um das Ruder an Jüngere zu übergeben.







