Premiere in Etzbach Lampenfieber bringt „Sein bestes Stück“ auf die Bühne Sonja Roos 05.11.2026, 14:55 Uhr

i Emil Spitz (Tim Kochhäuser) und Gesa Raffke (Renate Krämer) haben in der Komödie „Sein bestes Stück“ von Tino Fröhlich einen wilden Plan entwickelt, um Millionärstochter Carlotta an den Mann zu bringen. Jörg Brück

Es verspricht ein Heidenspaß zu werden für das Ensemble auf und das Publikum vor der Bühne. Am Freitag feiert die Laienspielgruppe Lampenfieber die Premiere ihres neuen Stücks „Sein bestes Stück“ im Bürgerhaus Etzbach.

Die Proben sind auf der Zielgeraden, in den Kulissen wird an den letzten Feinheiten gebastelt und die Vorfreude steigt: Am kommenden Freitag, 6. November, bringt die beliebte Theatergruppe Lampenfieber ihre neue Komödie „Sein bestes Stück“ auf die Bühne im Bürgerhaus Etzbach.







Artikel teilen

Artikel teilen