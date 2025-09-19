Pendlerschreck Siegstrecke „Lahmstellen“ bremsen Züge aus und sorgen für Streit 19.09.2025, 21:00 Uhr

i Für mehrere Wochen wurde die Siegstrecke diesen Sommer gesperrt für Sanierungsarbeiten, so wie hier in Scheuerfeld. Daniel-D. Pirker

Die Siegstrecke gilt ohnehin schon als überlastet. Doch seit dem Zweiten Weltkrieg sorgen zwei Engstellen für zusätzliche Probleme. Wieso wurde die jüngste Sanierung nicht genutzt, um diese zu beseitigen? Und welche Rolle spielt die Politik?

Zum Jahresstart 2002 wurde der Euro als gemeinsame Währung eingeführt. Was das mit den Problemen der Siegstrecke zwischen Siegen und Köln zu tun hat? Nichts. Aber das Beispiel verdeutlicht, wie lange schon eine für Außenstehende klein erscheinende Maßnahme aufgeschoben wird, die für maßgebliche Verbesserungen der Bahnverbindungen zwischen dem Siegerland, Kreis Altenkirchen, Rhein-Sieg-Kreis und der Kölner Region sorgen könnte: die durchgängige ...







