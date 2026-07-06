Relativ hohes Verkehrstempo Lärm stresst Anwohner an Ortsdurchfahrt in Katzwinkel Elmar Hering 06.07.2026, 12:00 Uhr

i Gut zweieinhalb Kilometer lang und an vielen Stellen relativ breit ist die Ortsdurchfahrt von Katzwinkel. Nur in der Nähe der Abfahrt nach Elkhausen wurden vor Jahren Parkbuchten eingezeichnet. Über deren Vor- und Nachteile gibt es bei den Anwohnern unterschiedliche Ansichten. Hubert Becher/Ortsgemeinde (Archiv)

Die Menschen an der Knappenstraße in Katzwinkel sind es leid: Bis zu 3800 Fahrzeuge rollen pro Tag durch ihr Dorf, oftmals wird zu schnell gefahren. Lärm und Unfallgefahren sind die Folge. Wir haben mit Anwohnern gesprochen.

„Es ist eine Katastrophe.“ Rainer Stahl findet klare Worte für das, was tagtäglich direkt neben seinem Grundstück geschieht. Stellvertretend für viele Anwohner spricht er das aus, was den Menschen in Katzwinkel durch den enormen Verkehr auf der Ortsdurchfahrt zugemutet wird.







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