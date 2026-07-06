Die Menschen an der Knappenstraße in Katzwinkel sind es leid: Bis zu 3800 Fahrzeuge rollen pro Tag durch ihr Dorf, oftmals wird zu schnell gefahren. Lärm und Unfallgefahren sind die Folge. Wir haben mit Anwohnern gesprochen.
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„Es ist eine Katastrophe.“ Rainer Stahl findet klare Worte für das, was tagtäglich direkt neben seinem Grundstück geschieht. Stellvertretend für viele Anwohner spricht er das aus, was den Menschen in Katzwinkel durch den enormen Verkehr auf der Ortsdurchfahrt zugemutet wird.