Kommunalpolitiker einig
Längerfristige Zusagen für die Jugendarbeit in Wissen
Das Jugendzentrum OT (Offene Tür) in Wissen wird betrieben von der Katholischen Jugendagentur Bonn; das gleiche gilt für die Ste
Das Jugendzentrum OT (Offene Tür) in Wissen wird betrieben von der Katholischen Jugendagentur Bonn; das gleiche gilt für die Stelle des Streetworkers.
Elmar Hering

Kaum etwas ist in einer Stadt oder Gemeinde so wichtig wie gute Jugendarbeit. Im Hinblick auf die offenen Angebote fährt Wissen zweigleisig – mit dem Jugendzentrum OT und einem Streetworker. Für beides gibt es einen festen Partner.

Lesezeit 2 Minuten
Unisono haben die beiden gewählten kommunalpolitischen Vertretungen von Stadt und Verbandsgemeinde Wissen einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der Katholischen Jugendagentur Bonn (KJA) zugestimmt. Dabei geht es um den Betrieb des Jugendzentrums OT (Offene Tür) sowie um die Streetwork-Stelle.
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