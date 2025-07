Dienstleister, Unternehmer, Heimwerker: Bei Maria Ante kann jeder ausstellen oder für das werben, was er zu bieten hat. Die Hälfte der Ausstellungsflächen, darunter auch Kühlschränke, ist noch zu vergeben. Was sich die Initiatorin davon verspricht.

In der ehemaligen Fleming-Apotheke in Betzdorf gingen früher Medikamente über die Ladentheke. Im neuen Regionalladen in Betzdorf in der Decizer Straße 4 sollen es vielfältige Produkte sein, die aus den Regalen heraus ihre Käufer finden. Das erhoffen sich die Betreiberin Marina Ante und Stadtbürgermeister Johannes Behner bei der Vorstellung des Projekts.

„Fachvermietung“, so nennt sich das Einzelhandelskonzept, bei dem Verkaufsflächen in einem Geschäft an verschiedene Anbieter vermietet werden. Diese Flächen können unterschiedliche Größen und Formen haben, wie Fächer, Regale oder auch Schaufenster. Der Mieter kümmert sich um die Gestaltung und Bestückung seiner Fläche, während der Betreiber des Ladens oft den Verkauf, die Werbung und die Abrechnung übernimmt. Für die Hälfte der Verkaufsflächen habe sie bereits Mieter gefunden, berichtet Marina Ante. Wer Interesse hat, ebenfalls den neuen Regionalladen in Betzdorf zu bestücken, kann sich bei der Industriekauffrau melden. Der Regionalladen bietet die Möglichkeit auszuprobieren, ob das eigene Produkt beim Kunden ankommt und man vielleicht irgendwann einen eigenen Laden eröffnen kann.

i In die ehemalige Fleming-Apotheke in der Decizer Straße zieht ein neuer Regionalladen ein. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Produkte und Anbieter müssen aus der Region, also dem AK-Land, dem Westerwald und dem benachbarten Siegerland (NRW) kommen. Es können beispielsweise Landwirte mit selbst angebauten Agrarprodukten, der heimische Imker mit seinem Honig oder der Künstler, der seine Werke verkaufen möchte, sein oder der Handarbeiter mit Strickwaren, der Tüftler und Bastler oder wer oder was auch immer.

Privatleute, Selbstständige, Dienstleister oder Gruppen, Vereine, Einrichtungen, für die sich ein eigener Laden nicht lohnt, können sich einmieten – für drei Monate oder länger. Es können Firmen, Handel oder Dienstleister sein, die den Regionalladen in Betzdorf als Filiale nutzen möchten. Unternehmen oder Dienstleister können die Flächen auch für Werbung in eigener Sache nutzen, um Kunden auf sich aufmerksam zu machen.

„Es geht darum, lokale Hersteller zu supporten, statt im Internet zu kaufen.“

Mit einem eigenen Laden setzt Marina Ante ihr Herzensprojekt um.

Bundesweit gebe es tatsächlich noch wenige Regionalläden, die nach dem Konzept der Fachvermietung geführt werden, berichtet Marina Ante. Die Aktionsgemeinschaft Betzdorf, erzählt Stadtbürgermeister Behner, habe die Idee zu diesem Regionalladen in der Fußgängerzone, gegenüber der Ökumenischen Stadtbücherei, gehabt. Marina Ante hatte Interesse geäußert, an dem Projekt mitzuwirken – „es geht darum, lokale Hersteller zu supporten, statt im Internet zu kaufen“, sagt die 44-Jährige.

Ihr Laden wirbt mit dem Slogan „regional, nachhaltig und fair“. Fünf Tage in der Woche soll der Laden geöffnet haben. 162 Flächen stehen in der umgebauten und renovierten ehemaligen Apotheke zur Verfügung – in der Hälfte davon liegen schon Kärtchen mit den Namen der ersten Mieter. Auch zwei große Kühlschränke für Frischhalteprodukte, wie man sie aus Geschäften kennt, können gemietet und bestückt werden. Die Regale, Fächer und Flächen müssen für mindestens drei Monate gemietet werden. Marina Ante nimmt keine Provision. Sie betreibt den Laden im Nebenerwerb. Hauptberuflich arbeitet die Betzdorferin im Verkauf bei der Firma Hüsch Klima- und Lufttechnik in Elkenroth.

i Die Anbieter können auch zwei Kühlschränke bestücken. Geimer Claudia. Caudia Geimer

Mit einem eigenen Laden erfüllt sich Marina Ante den Traum von mehr Selbstständigkeit. „Das ist mein Herzensprojekt“, sagt sie. Wobei sie mit ihrem Start-up gleichzeitig auch etwas für ihre Heimatstadt Betzdorf tun möchte. Und Stadtbürgermeister Behner freut sich ebenso, dass mit dem neuen Regionalladen ein Leerstand behoben werden kann. „Es lohnt sich für Betzdorf, so einen Laden zu eröffnen. Ich finde das Konzept toll“, sagt er. Wie das Konzept funktioniert, haben sich Behner und die Aktionsgemeinschaft in Altenkirchen angeschaut, wo der Verein Unikum bereits einen Regionalladen betreibt. „Mich begeistert die Vielfalt an Produkten oder Ideen, die möglich sind“, meint Behner und fügt hinzu, „das ist wie hundert Läden unter einem Dach.“

Der Kontakt ist telefonisch unter 01573/8098697 oder per E-Mail an betzdorfer.regionalladen@gmx.de möglich.