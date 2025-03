L288: Baustelle zwingt Steineroth zum Sparen

Wie viele Ortsgemeinden im Kreis Altenkirchen kann Steineroth nicht auf hohe Steuereinnahmen setzen, um die laufenden Verwaltungskosten zu bezahlen und große Investitionen zu tätigen. Trotzdem hat es der Ort zwischen Sieg- und Elbbachtal geschafft, für das Jahr 2025 einen ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen.

Im Ergebnishaushalt kann Steineroth für dieses Jahr einen Betrag von rund 1,25 Millionen Euro verbuchen. Jeweils etwa die Hälfte setzen sich daraus aus den Steuern und ähnlichen Abgaben (rund 582.500 Euro) und den Zuwendungen wie die allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferanträgen (rund 545.000 Euro) zusammen.

Gewerbesteuereinnahmen überdurchschnittlich hoch

Die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde haben sich gut stabilisiert, sagt Gerhard Weller von der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain, der das Zahlenwerk den Ratsmitgliedern genauer vorstellt. Für das vergangene Jahr wurden 140.000 Euro angesetzt, am Ende wurden es sogar etwas mehr als 190.000 Euro. Für dieses Jahr geht die Verwaltung von 130.000 Euro aus. Das sei aber immer noch sehr gut, so Weller. So liege der Wert weit über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Die wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist neben den Zuweisungen für den Kindergarten, die bei gut 434.000 Euro liegen, der Gemeinanteil der Einkommensteuer. Diese beläuft sich in diesem Jahr auf rund 320.000 Euro. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde dieses Jahr gut 16.000 Euro (im Vorjahr sind es 2400 Euro gewesen).

Investitionskredite werden nach und nach abgebaut

Gut habe sich die Ortsgemeinde entwickelt, was die Aufnahme von Investitionskrediten anbelangt. Die Verbindlichkeiten liegen Stand 1. Januar 2025 bei 151.290 Euro und damit bald 15.000 Euro niedriger als im Vorjahr. Für Ende dieses Jahres wird noch mal mit einer Reduzierung von gut 14.800 Euro gerechnet.

Ein großer Kostenfaktor für die Ortsgemeinde ist der Ausbau der Ortsdurchfahrtsstraße. Diese Investitionsmaßnahme beläuft sich in diesem Jahr auf 208.000 Euro und nimmt damit den Löwenanteil der Investitionen ein. So sind die Bauarbeiten derzeit ein gewisser Hemmschuh für Steineroth, in größere Projekte zu investieren. Das sei erst wieder möglich, wenn der Ausbau der L288 abgeschlossen ist. Weitere Investitionen sind geplant für Spielgeräte am Kinderspielplatz (12.000 Euro), das Herrichten der Stellplätze für Grünabfall-Boxen am Friedhof (4000 Euro), Ausstattungen für den Kindergarten (Spielgeräte, Sonnensegel und Möbel) für 3500 Euro, sowie der Erwerb von Grundstücken für 2000 Euro und eine Gefrierkombination für das Bürgerhaus für 1500 Euro.

Kosten liegen über den ursprünglichen Schätzungen

Allerdings erhält die Ortsgemeinde auch mehrere Zuwendungen für die große Baumaßnahme im Ort. So gibt es 37.000 Euro für barrierefreie Haltestellen als Landeszuwendung, ebenso für den Ausbau der Ortsdurchfahrt von 90.000 Euro. Dazu kommen noch Ausbaubeiträge von 77.000 Euro. Nichtsdestotrotz belastet der Ausbau die Gemeinde erheblich, wie es im Haushaltsplan steht. Denn die Ausschreibungsergebnisse für Ortsdurchfahrt und Bushaltestellen lagen deutlich über den Kostenschätzungen. Und diese Kostenschätzungen waren aber die Grundlage für die gewährten Zuwendungen vom Land. Damit die Ortsgemeinde nicht auf mehr Kosten sitzen bleibt, wurden Nachbewilligungsanträge gestellt. Über die muss aber erst noch entschieden werden.

Die Kosten, die auf Steineroth durch den L288-Ausbau zukommen, zwingen die Ortsgemeinde an anderer Stelle zu sparen oder Maßnahmen in die Zukunft zu verschieben. So sollen die bisher aus der Dorferneuerung im Haushalt noch vorgesehenen Maßnahmen „Gestaltung Dorfplatz“ und „Umbau des alten Gerätehauses in einen Multifunktionsraum“ nicht weiter verfolgt werden. Für die Umgestaltung des Spielplatzes entschied sich der Rat aus Kostengründen dafür, nur einen Teil der ursprünglichen Planung umzusetzen. Ende 2024 wurden bereits Spielgeräte – Trampolin, Seilbahn, Wippe – gekauft, die 2025 aufgestellt werden sollen.