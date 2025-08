Ab Montag, 4. August, beginnen die Bauarbeiten an der L280 bei Schutzbach. Das Straßenstück ist seit dem Starkregenereignis im Mai 2023 nur noch einseitig befahrbar. Nach den Bauarbeiten soll die Ampel verschwinden. Was Autofahrer wissen müssen.

Die Bauarbeiten an der L280 bei Schutzbach beginnen an diesem Montag, 4. August. Das bestätigt Detlef Faikus, Ortsgemeindebürgermeister von Schutzbach, unserer Zeitung auf Nachfrage. Damit wird eine wichtige Verbindungsstraße im Oberkreis ins Daadener Land wieder uneingeschränkt befahrbar sein. Für die Arbeiten ist der Abschnitt allerdings voll gesperrt.

Eigentlich hätten die Arbeiten und somit auch die Sperrung schon eine Woche früher beginnen sollen. Doch verschiedene Vorbereitungen wie etwa Baumfällarbeiten hätten das verhindert, wie Faikus unserer Zeitung weiter sagt. Dass die Arbeiten nun endlich losgehen und die Ampelregelung, die den Verkehr dort von Betzdorf nach Daaden und umgekehrt über nun mehr als zwei Jahre ausgebremst hat, verschwindet, freut auch die Schutzbacher. „Das war schon ein Ärgernis“, sagt Faikus. Vor allem in der Anfangsphase habe es sehr lange Schlangen gegeben. Durch die Baustelle in Steineroth, die ebenfalls eine wichtige Verkehrsroute darstellt, sei es auch zu verstärktem Lkw-Verkehr gekommen. Und wenn es dann Beschwerden gab, gingen die direkt an den Ortsgemeindebürgermeister. „Ich wurde immer wieder angerufen“, sagt Faikus. Dabei kann er da recht wenig machen, denn die Landesstraße liegt in der Verantwortung des Landesbetriebs Mobilität (LBM).

Bauarbeiten bewusst in die Ferienzeit gelegt

Die Behörde hatte in ihrer jüngsten Pressemitteilung Ende Juni angegeben, dass die Arbeiten etwa drei bis vier Wochen dauern sollen. Die Umleitung verlaufe über die L285 nach Herdorf und dann weiter auf der L284 nach Betzdorf. „Die Maßnahme ist so geplant, dass eine Fertigstellung in den Ferien beabsichtigt ist. Die ÖPNV-Unternehmen sind über die Maßnahme unterrichtet und werden rechtzeitig Fahrplanänderungen bekannt geben“, teilte Benedikt Bauch, Leiter des LBM Diez, damals unserer Zeitung mit. Ab spätestens Ende August sollte die Strecke wieder ohne Einschränkung befahrbar sein.

i Auch die Baken werden nach den Arbeiten an der L280 verschwinden. Daniel-D. Pirker

Wenn in den kommenden Wochen die Arbeiten an der Landesstraße abgeschlossen sind und der Verkehr an der Straße wieder ungehindert fahren kann, ist aber noch nicht alles an dieser Stelle getan: Der Uferbereich des Daadebaches muss noch technisch gesichert werden, was eines langjährigen Plangenehmigungsverfahrens bedarf, heißt es in der damaligen Pressemitteilung des LBM. Denn es fallen noch weitere Arbeiten in der Zukunft an. So müsste im Zuge der erweiterten Planung die Wasserableitung auf der Bergseite erneuert und mit neuen Durchlässen inklusive Einleitungen auch diese Gefahrenquelle minimiert werden. Die Aspekte der fortschreitenden Renaturierung des Daadebaches werden ebenso betrachtet.

Durch Starkregenereignis wurde L280 unterspült

Die halbseitige Sperrung ist im Frühsommer 2023 notwendig geworden aufgrund des Starkregenereignisses in der Nacht auf den 7. Mai 2023. Damals hatte es ein ungewöhnlich starkes Regenaufkommen gegeben, das auch die Bäche im Daadener Land stark anschwellen ließ. Der Daadebach verwandelte sich in einen reißenden Fluss und unterspülte die L280 bei Schutzbach, sodass sie einseitig drohte abzusinken.