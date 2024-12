Sanierungsarbeiten fertig L276-Vollsperrung Heuberg – Schürdt wird aufgehoben 18.12.2024, 17:00 Uhr

i Die Sanierungsarbeiten am zweiten Bauabschnitt an der L276 zwischen Schürdt und Heuberg sind am 20. Dezember abgeschlossen, die Straße ist dann wieder für den Verkehr freigegeben. Emily Roos. Emily Roos

Früher als geplant wird die L276 zwischen Heuberg und Schürdt am 20. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sanierungsarbeiten gingen mit erheblichen Einschränkungen für die Anwohner einher.

Die Vollsperrung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zwischen Heuberg und Schürdt wird am Freitag, 20. Dezember, aufgehoben – früher als geplant. Das teilt der LBM in einer Pressemitteilung mit. Die Sanierungsarbeiten liefen seit Ende Juli und sollten die Landesstraße ertüchtigen, da diese in einem sehr schlechten Zustand war und täglich von rund 3000 Fahrzeugen genutzt wird.

