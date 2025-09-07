Der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) kündigt an, dass die Landesstraße 276 zwischen Weyerbusch und Leuscheid (NRW) ab Donnerstag, 11. September für drei Monate saniert wird. Die Straße ist stark beschädigt und wurde jahrzehntelang nicht saniert.

Autofahrer müssen sich wahrscheinlich die nächsten drei Monate auf Verkehrsbeeinträchtigungen bei Weyerbusch einstellen. Grund dafür ist die umfassende Sanierung der Landesstraße 276 zwischen dem Ortsausgang Weyerbusch und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt Leuscheid. Hier wird ab Donnerstag, 11. September, die Sanierung unter Vollsperrung beginnen, wie der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) in einer Pressemitteilung informiert.

Die Fahrbahn ist laut LBM stark beschädigt und in einem sehr schlechten Zustand. „Die Bestandsfahrbahn weist grundsätzlich starke Netzrisse auf. Zudem sind die Randbereiche stark geschädigt mit Abbrüchen und Verdrückungen. Die Fahrbahn wird nun mit einer hydraulisch gebundenen Tragschicht ausgeglichen und dann mit einer Asphalttrag- und Deckschicht verstärkt“, erklärt der Leiter des LBM, Benedikt Bauch, auf Nachfrage unserer Zeitung. So soll der neue Aufbau insgesamt circa 30 Zentimer stark sein. Der Ausbau erfolgt im Hocheinbau auf den vorhandenen Fahrbahnaufbau. „Durch den Aufbau ist die L 276 den Verkehrsbelastungen wieder bestens gewachsen“, so Bauch. Denn die L 276 ist mit rund 3400 Fahrzeugen täglich belastet.

i Die L 276 wurde schon mindestens 30 Jahre nicht mehr ausgebaut, wie Bauch auf Nachfrage unserer Zeitung ausführt. So wurden lediglich immer wieder Flickarbeiten an besonders schlechten Stellen ausgeführt, um die Verkehrstüchtigkeit der Straße aufrecht zu erhalten. Chadia Struck

Der Verkehr wird großräumig über die L 312 Ehrenhausen auf die L 120 und L 277 Richtung Birnbach zur B 8 umgeleitet. Anwohner in der Herchener Straße von Weyerbusch sind von den Sanierungsarbeiten nicht betroffen, da der direkte Ausbaubereich erst am Ortsausgang Weyerbusch beginnt.

i Insgesamt werden bei dieser dringend notwendigen Baumaßnahme voraussichtlich 2 Millionen Euro umgesetzt. Chadia Struck

Insgesamt werden bei dieser dringend notwendigen Baumaßnahme voraussichtlich 2 Millionen Euro umgesetzt. Der LBM plant mit einer Dauer der Arbeiten von circa drei Monaten – abhängig von der Witterung.

Dauer der Arbeiten abhängig vom Wetter

„Die Witterung ist immer im letzten Quartal des Jahres ein entscheidender Faktor. Kommt es zu langen Schlechtwetter-Phasen, werden auch die Arbeiten verzögert. Vor allem die Asphaltarbeiten sind immer von Mindesttemperaturen und Trockenheit abhängig“, informiert Dienstellenleiter Benedikt Bauch mit Blick auf die anberaumte Dauer der Arbeiten bis drei Monate. Der LBM Diez bittet Verkehrsteilnehmer wegen möglichen Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten um Verständnis.