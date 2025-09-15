Im Raum Betzdorf, Gebhardshain und Kirchen ist es am Montagmittag kurz zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Die Feuerwehr wurde wegen eines feststeckenden Fahrstuhls alarmiert. Ein Grund für den Stromausfall ist nicht bekannt.

Am Montagmittag, 15. September, ist es in großen Teilen der Verbandsgemeinden (VG) Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen zu einem kurzzeitigen Stromausfall gekommen. Das bestätigen die Wehrleiter der VG unserer Zeitung.

Demnach habe es in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain einen etwa 20-minütigen Stromausfall gegeben. Markus Beichler, Wehrleiter der VG-Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain, teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass sich der Stromausfall über weite Strecken der Verbandsgemeinde abgebildet habe. Es habe auch einen Einsatz gegeben: „In der Betzdorfer Innenstadt war, vermutlich aufgrund des Ausfalls, ein Aufzug stecken geblieben. Vor dem Ausrücken kam der Strom allerdings wieder und der Aufzug konnte auf normalem Wege zum Ziel bewegt werden“, so Beichler. Weiter sind die Feuerwehren der VG nicht aktiv geworden. „Gerätehäuser werden erst nach 30 Minuten besetzt, somit kam es dafür zu keiner Alarmierung“, antwortet der Wehrleiter.

Auch VG Kirchen war betroffen

Auch in der Verbandsgemeinde Kirchen ist es zu einem Stromausfall gekommen. Das bestätigen Bürgermeister Andreas Hundhausen und der für die VG zuständige Wehrleiter Ralf Rötter auf Nachfrage. Laut Rötter seien große Teile der VG kurzzeitig ohne Strom gewesen. So hätten sich die Wehrführer aus der gesamten Verbandsgemeinde – von Friesenhagen bis Niederschelderhütte – wegen des Ausfalls gemeldet. Auch in der VG Kirchen ist der Stromausfall so kurz gewesen, dass die Feuerwehr nicht weiter aktiv werden musste. „Wenn es länger gedauert hätte, dann hätten wir natürlich auch Anlaufstellen eingerichtet“, sagt Rötter unserer Zeitung am Telefon. Der Grund für den kurzfristigen Stromausfall ist bislang nicht bekannt.

Anfang dieses Jahres hatte es einen gut einstündigen Stromausfall in der Verbandsgemeinde Kirchen gegeben. Betroffen waren damals die Teile von Brachbach, Mudersbach und Kirchen-Offhausen. Grund war ein technischer Defekt an einer Mittelspannungsleitung.