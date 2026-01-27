Diebstähle in Elkenroth
Kupferdiebe brechen mit „massiver Gewalt“ in Firma ein
In ein Firmengebäude im Industriegebiet in Elkenroth wurde in der Nacht auf den vergangenen Montag eingebrochen.
Thomas Leurs

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte gleich in zwei Industriegebieten – Elkenroth und Niederfischbach – eingebrochen. In beiden Fällen waren die Täter erfolgreich. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang. Waren es dieselben Täter?

Gleich zweimal in einer Nacht haben unbekannte Diebe ihr Unwesen in der Region getrieben. Wie die Polizei berichtet, ist es am Sonntag, 25. Januar, zwischen 22 und 23 Uhr zu Einbrüchen in einem Industriepark in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach gekommen.

