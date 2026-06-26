Abriss in Altenkirchen Kunstraum weg: Gefühle zwischen Wehmut und Aufbruch Julia Hilgeroth-Buchner 26.06.2026, 12:00 Uhr

i Nach dem Abriss des Verkaufsgebäudes der ehemaligen Bäckerei Schumacher, in dem sich zuletzt der "Kunstraum" befand, eröffnen sich den Altenkirchener Bürgern im Bereich der unteren Fußgängerzone ganz neue Perspektiven. Julia Hilgeroth-Buchner

Mit dem Abriss des Kunstraums endet ein besonderes Kapitel in Altenkirchen. Künstler erinnern sich dankbar an zwei prägende Jahre voller Begegnungen und Kreativität. Zugleich richtet sich der Blick auf die geplante Neugestaltung der Innenstadt.

Die „Kunstraum-Würfel“ sind gefallen: Der temporäre Ausstellungsraum in der unteren Fußgängerzone (ehemals Bäckerei Schumacher) wurde vor Kurzem endgültig abgerissen. Eine Maßnahme, die von Seiten der Stadt schon lange feststand und über die sich die regionalen Kunstschaffenden, die die Räumlichkeiten zwei Jahre lang nutzen konnten, immer im Klaren waren.







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