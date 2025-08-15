In Freusburg kommen Kunstliebhaber ab 22. August wieder auf ihre Kosten. Das Event „Über’n Berg“ geht in die nächste Runde. Begonnen hat alles im Jahr 2014.

Was vor elf Jahren als mutige Idee begann, ist heute ein fester Bestandteil des regionalen Kunstkalenders. Das Event „Über’n Berg“ in Freusburg öffnet ab 22. August wieder seine Pforten und lädt Kunstliebhaber, Musikfreunde und Neugierige zu einem besonderen Erlebnis rund um die Freusburg und in der Freusburger Mühle ein.

Die Anfänge reichen ins Jahr 2014 zurück. Damals riefen der Betzdorfer Kunstkreis, der Förderverein der Stiftung Kultur im Kreis Altenkirchen, der Förderverein Freusburg zur Erhaltung geschichtlicher und kultureller Werte, der inzwischen Veranstalter ist, das Atelier Kulikov und befreundete Künstler sowie Regine Bleicher vom Café auf der Burg das Event ins Leben. Die evangelische Kirche Freusburg und Claudia und Harmut Ahlemeyer vom Ofenstudio „Die Feuerstelle“ in der Freusburger Mühle schlossen sich an. Das Resultat ist ein lebendiges Festival, das jedes Jahr neue Akzente setzt.

i Künstler und Organisatoren freuen sich auf das Event. Gaby Wertebach

Seit November laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es wird wieder getüftelt, verworfen, neu gedacht, wie ein Mitglied des Organisationsteams berichtet. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Poeten, Literaten, Musiker, Kleinkünstler und Schüler eine kreative Symbiose bilden. Alle sind sich einig: Über’n Berg ist längst mehr als eine kulturelle Bühne, es ist ein Gefühl.

Die Freusburg selbst ist ein Teil der Inszenierung. Ihre historischen Mauern und das einzigartige Ambiente hoch über dem Tal verleihen der Veranstaltung eine unverwechselbare Note, das sprichwörtliche i-Tüpfelchen. Über’n Berg bietet somit nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch Begegnung und Inspiration. „Das Schöne ist“, so berichtet Thomas Molsberger, „dass sich immer wieder neue Leute finden, die mitmachen, und dass wir keine vertraglichen Verpflichtungen haben, sondern uns einfach nur die Freude an der Kunst eint.“

Programm beginnt einer „wandernden Vernissage“

Los geht es in diesem Jahr am Freitag, 22. August, um 19 Uhr mit einer „wandernden Vernissage“. Mit dabei ist Vera Becker, die sich mit experimentellen unterschiedlichen Materialien auseinandersetzt. Ebenfalls dabei ist Angelika Brenner, Leiterin der Ateliergruppe Brenner, die eine ganz besondere Technik entwickelt hat, von der sie sich wünscht, dass das Auge des Betrachters die geflochtenen Aquarellbilder zusammensetzt. Gerhard Gröner, Maler, Bildhauer und Autor aus Wissen, zeigt seine Holzskulpturen, mit denen er eine Interaktion eingeht. Dieter Link aus Brachbach setzt den Schwerpunkt in Anfertigung von Zeichnungen. Anschließend werden diese einem malerischen Prozess unterzogen und immer weiter abstrahiert. Nina Niederhausen findet ihre Motive in Dingen, an denen andere achtlos vorübergehen. Nach der Vernissage, die der Siegener Solo-Gitarrist Andreas Vitt begleitet, wandern die Besucher in das offene Atelier von Angelika Brenner und anschließend in das Café auf der Burg.

Am Samstag, 23. August, unterhält Sabine Heinke in „Die Feuerstelle“ mit der Lesung ihres mittlerweile dritten Gedichtbands „Nix für Feiglinge“. Zudem gibt es musikalische Unterhaltung von Weird Music Sessions, dem Musiker Timo Rzatkowsky aus Siegen.

i Der Maler, Bildhauer und Autor Gerhard Gröner vor seinen Werken. Gaby Wertebach

Nach einer zweiwöchigen Pause geht es am Freitag, 6. September, um 17 Uhr in der Feuerstelle in der Freusburger Mühle weiter mit Literatur, Kunst und Musik. Zwei Deutschkurse der IGS Betzdorf-Kirchen haben mit der Pädagogin Sigrid Fielauf Erzählungen und Kurzgeschichten „Rund um die Burg“ geschrieben, die von Schülern der Kunstkurse illustriert worden sind. Die Musikpädagogin der IGS, Manuela Meyer, sorgt mit ihrem Projektchor für den musikalischen Rahmen. Am gleichen Tag endet das Kultur-Event ab 19 Uhr im Schlossgarten (bei schlechtem Wetter in der Feuerstelle in der Freusburger Mühle) mit Live-Musik von Jüli&Joe Baker (Jürgen Linke und Pianist Jörg Becker), der Band LuRoxi, deren Art der Musik aus Jazz, Rock, Blues, Country und Weltmusik besteht und die bei allen bisherigen Events mit dabei war, sowie erstmalig mit der Rock-Musik von The Fearless Folks.