In Freusburg verwandelte das Kunstfestival „Über'n Berg“ Schloss und Hof in eine Bühne für Lesungen, Musik und junge Kreativität. Schülertexte und Live-Bands sorgten für überraschende Momente.
Lesezeit 2 Minuten
Am Freitagabend ging das Kunstfestival „Über`n Berg“ in Freusburg in die zweite Runde. Kreativität, Literatur und Musik standen beim diesjährigen Event wieder im Mittelpunkt. Einen besonderen Höhepunkt bildete die Lesung von Schülerinnen und Schülern der Integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, die gemeinsam mit ihrer Pädagogin Sigrid Fielauf drei Romane mit dem Titel „Die Geister der IGS“ geschrieben hatten.