Kreatives aus Westerwaldregion Kunstfestival "Über'n Berg" feiert kreative Vielfalt Gaby Wertebach 06.09.2026, 18:00 Uhr

i Die größeren Schüler bereiten sich auf die Lesung vor und haben sichtlich Spaß dabei Gaby Wertebach

In Freusburg verwandelte das Kunstfestival „Über'n Berg“ Schloss und Hof in eine Bühne für Lesungen, Musik und junge Kreativität. Schülertexte und Live-Bands sorgten für überraschende Momente.

Am Freitagabend ging das Kunstfestival „Über`n Berg“ in Freusburg in die zweite Runde. Kreativität, Literatur und Musik standen beim diesjährigen Event wieder im Mittelpunkt. Einen besonderen Höhepunkt bildete die Lesung von Schülerinnen und Schülern der Integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, die gemeinsam mit ihrer Pädagogin Sigrid Fielauf drei Romane mit dem Titel „Die Geister der IGS“ geschrieben hatten.







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