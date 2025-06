Mudersbach. Eine kreative Idee für einen guten Zweck hatten die beiden Künstler Lisa Novak und Sohn Tim, die im Siegerland und den angrenzenden Regionen bekannt sind für ihren einzigartigen Stil. Sie organisierten eine Ausstellung im hauseigenen Garten, um mit dem Erlös der verkauften Gemälde Mellis Päppelstelle für Tiere in Not in Bad Berleburg zu unterstützen. Die Tierschützerin Melli Oesterhoff pflegt kranke und verwaiste Haus-, Wild- und Nutztiere, zieht sie teils mit der Flasche auf, macht sich stark für die Förderung des Tierschutzes und vermittelt Tiere an Privatpersonen. In 2021 hat sie eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft gegründet, die aber bisher die laufenden Kosten nicht annähernd deckt. Oesterhoff ist deshalb für jede Unterstützung dankbar.

Die Künstler Lisa und Tim Novak sind aus Mudersbach. Beide haben an zahlreichen Workshops teilgenommen, um sich weiterzubilden. Sie besuchten unter anderem Kunstseminaren auf Spiekeroog. Ihre Werke waren auf zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

Große Freude bei Tierschützerin

Tim Novak ist Autist. Er verfügt als solcher über ein ausgeprägtes fotografisches Gedächtnis und zeichnet äußerst detailgetreu. Sein letztes Werk war die großformatige, viel beachtete Zeichnung der Charlottenhütte auf einer Hauswand in Niederschelden.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um am Benefiztag im Garten der Novaks die Gemälde, den Garten und das Anwesen zu bewundern. Dabei wechselte manches Kunstwerk den Besitzer. 1050 Euro kamen zusammen, die eine strahlende Melli Oesterhoff von Lisa und Tim Novak in Empfang nehmen durfte.

i Tim Novak in seinem Atelier Gaby Wertebach